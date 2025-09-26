Boca Juniors buscará la victoria en Florencio Varela ante Defensa y Justicia mañana sábado 27 de septiembre para acomodarse en la tabla anual y en el Torneo Clausura. Tato Aguilera y Diego Monroig dieron un importante adelanto sobre Ander Herrera.
¿QUÉ DIJERON?
Tato Aguilera y Diego Monroig confirmaron una sorpresa en Boca: "Ander Herrera"
En Boca Juniors el nombre de Ander Herrera vuelve a aparecer en el radar. Ojo con lo que dicen Tato Aguilera y Diego Monroig
El Xeneize necesita un triunfo ante el Halcón como para sacarse el disgusto de lo que fue el empate ante Central Córdoba en donde claramente los de Miguel Ángel Russo merecían ganar (al menos hasta el minuto 60).
Tato Aguilera, Diego Monroig y Ander Herrera
El último partido que disputó Ander Herrera en Boca Juniors, fue 16 de junio ante Benfica por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes.
En dicho encuentro, el español estuvo en cancha solamente 20 minutos, salió por lesión y desde ese momento, no volvió a ponerse la camiseta del Xeneize en un partido oficial.
Comprendiendo este contexto, Tato Aguilera y Diego Monroig, hablaron sobre el mediocampista ex Athletic Club.
El de ESPN, aseguró: "en breve se va a conocer la lista de convocados. El que si está y es la noticia positiva es Ander Herrera. Tendrá la posibilidad de sumar minutos en Varela". Monroig, no descartó la posibilidad de que sea titular aunque minutos después Tato Aguilera habló sobre el mismo tema.
El de TyC Sports, aseguró que Alan Velasco es quien será titular en el partido ante Defensa y justicia: "la noticia es que Ander Herrera va al banco de los suplentes".
Boca vs Defensa y Justicia
Luego de lo que fue el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Xeneize quiere volver al triunfo ante Defensa y Justicia.
El partido será mañana sábado 27 de septiembre desde las 19 horas en Florencio Varela con el arbitraje de Jorge Baliño.
El canal encargado de televisar el encuentro, será TNT Sports.
Aún no está confirmado, pero todo parece indicar que Miguel Ángel Russo no estará en el banco de suplentes y quien comande al equipo sea Claudio Úbeda acompañado por Juvenal Rodríguez.
El club de la Ribera necesita de un triunfo para acomodarse en la tabla anual y posicionarse en los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Sin Carlos Palacos, el equipo para enfrentar al equipo dirigido por Mariano Soso sería:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez
