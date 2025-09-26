Lucas Blondel volvió con la Reserva de Boca y Morena Beltrán reaccionó en redes

LUCASBLONDELVOLVIOCONLARESERVADEBOCAYMORENABELTRANREACCIONOENLASREDESFOTO2 Lucas Blondel volvió a sumar minutos en los entrenamientos de la Reserva de Boca y su novia, Morena Beltrán, le dedicó un romántico mensaje en las redes.

Mariano Closs no le cree a Boca lo de Lucas Blondel con la reserva: “No puede pasar...”

Mariano Closs pronunció muy duras críticas por el presente de Lucas Blondel que no es tenido en cuenta por el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, y dejó de ser convocado por la Selección de Suiza. Ante este panorama, Blondel se encuentran entrenando con la reserva del “Xeneize”.

Para Fernando Gago, se trataba de un lateral derecho con grandes condiciones futbolísticas pero su salida generó que se transforme en la tercera pieza de recambio y que se vea obligado a considerar la posibilidad de cambiar de club en el próximo mercado de pases. En la última ventana, el jugador presentó una propuesta del Corinthians de Brasil para salir a préstamo y contaba con una opción de compra, que no gustó a los dirigentes y fue rechazada. Al darse cuenta tarde de su situación, el ex Tigre quedó sin chances de modificar su presente deportivo.

Mariano Closs criticó el presente de Lucas Blondel que no suma minutos en Boca

“Algo pasó con Blondel, perdonenme… No puede pasar de jugar en Suiza a jugar algunos partidos con Gago a ni ir al banco, dale”, expresó Mariano Closs en su programa en ESPN. La respuesta que se desprende desde Boca es que se trata de una decisión deportiva y que no tiene lugar porque hay otros que se encuentran en un nivel superior cómo para saltar al campo de juego.

Lo cierto es que el lateral derecho no suma minutos de manera oficial desde hace cuatro meses y es por ello que esto lo motivó a pedir un permiso especial para bajar a la Reserva con el fin de tener rodaje. La respuesta fue una que sorprendió bastante a los hinchas, ya que le permitieron moverse bajo las órdenes de Mariano Herrón. Su presencia no le quitó el lugar al titular, debido a que Diego Placente convocó a Dylan Gorosito al Mundial Sub 20 que comenzará dentro de poco.

En caso de que Lucas Blondel tenga un rendimiento destacado con la Reserva puede que se gane un lugar dentro del once titular o en el banco de suplentes de la primera. Aunque los comentarios señalan que hay grandes chances de que en el mercado de pases presente una propuesta formal para marcharse y así tener más oportunidades en otro club.

Estadísticas de Lucas Blondel en 2025

. En torneos locales (Apertura / Clausura) disputó 11 partidos.

. 726 minutos jugados en la temporada.

. 1 asistencia.

. 1 tarjeta amarilla

. 32 partidos oficiales jugados con el club (desde su llegada en 2023)

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

