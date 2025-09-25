Mariano Closs no le cree a Boca lo de Lucas Blondel con la reserva: "No puede pasar..."

MARIANOCLOSSNOLECREEABOCALODELUCASBLONDELCONLARESERVANOPUEDEPASARFOTO2 Mariano Closs criticó el presente de Lucas Blondel tras no ser tenido en cuenta por el técnico Miguel Ángel Russo y por entrenar con la Reserva de Boca.

En caso de que Lucas Blondel tenga un rendimiento destacado con la Reserva puede que se gane un lugar dentro del once titular o en el banco de suplentes de la primera. Aunque los comentarios señalan que hay grandes chances de que en el mercado de pases presente una propuesta formal para marcharse y así tener más oportunidades en otro club.

Estadísticas de Lucas Blondel en 2025

. En torneos locales (Apertura / Clausura) disputó 11 partidos.

. 726 minutos jugados en la temporada.

. 1 asistencia.

. 1 tarjeta amarilla

. 32 partidos oficiales jugados con el club (desde su llegada en 2023)

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

