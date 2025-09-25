Brutal ataque en Radio 10: Una mujer destruyó autos de conductores y productores

Un periodista relató cómo ocurrió el ataque en Radio 10

Ariel Zak, periodista de Radio 10, estuvo presente en el momento en que la mujer atacó ferozmente contra los autos que estaban estacionados.

“Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas", expresó al respecto.

Y sumó: "Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron”.

“Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”, reflexionó por su parte el conductor Gustavo Sylvestre.

