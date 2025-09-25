LOCURA Y DESTROZOS
Brutal ataque en Radio 10: Una mujer destruyó autos de conductores y productores
El inesperado hecho violento se produjo en las inmediaciones de Radio 10 y el periodista Gustavo Sylvestre brindó detalles del ataque durante su programa.
Varios vehículos destrozados perteneces a productores y conductores de la emisora incluyendo los rodados de Gabriela Radice y Gustavo Sylvestre, quien estaba al aire con su programa Mañanas Silvestres y no tardó en manifestarse al respecto.
“Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey, empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”, dijo el reconocido periodista.
Y siguió: “El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto. A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores”.
Un periodista relató cómo ocurrió el ataque en Radio 10
Ariel Zak, periodista de Radio 10, estuvo presente en el momento en que la mujer atacó ferozmente contra los autos que estaban estacionados.
“Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas", expresó al respecto.
Y sumó: "Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron”.
“Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”, reflexionó por su parte el conductor Gustavo Sylvestre.
