En medio de los fuertes rumores que indican que entre Mario Massaceci y Paula Bernini, actuales conductores de Tempraneros, no mantienen una buena relación desde Intrusos fueron en busca de la palabra de Sergio Lapegüe exconductor del reconocido noticiero que se emite por la pantalla de TN.
FASTIDO Y TENSIÓN
Sergio Lapegüe no olvida ni perdona: Feroz crítica a TN
Tras las versiones que indican ripideces entre Mario Massaceci y Paula Bernini, actuales conductores de Tempraneros, Sergio Lapegüe disparó contra el canal.
"No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona y saber que tiene su forma de hacer las cosas", expresó el periodista y al recordor su paro por la señal del Grupo Clarín señaló: "Con Roxy Vázquez nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba cada uno, para eso te tenés que conocer", recordó sobre su paso por el ciclo televisivo.
Asimismo, posteriormente arremetió: "Yo había armado un programa a mi estilo. Para mi gusto deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Deberían haber hecho algo para Mario y Paula".
"No me hace bien verlo, no tengo ganas de verlo. Yo, personalmente, hasta que no cure la herida por haberme ido de un lugar después de 34 años", agregó posteriormente al confesar que no lo consume porque no se siente "cómodo". "Yo hubiese hecho otra cosa", expresó.
Sergio Lapegue recordó la tensa relación con Maru Botana
En otro tramo de la entrevista que se emitió por América TV, Sergio Lapegue recordó cuando decidió dejar el programa Sábado en casa.
El periodista llevaba adelante el ciclo junto a Maru Botana pero por diferencias en la conducción rápidamente decidió dar un paso al costado.
Al respecto, expresó: "Yo me sentía mal porque nunca me había llevado mal con nadie y por eso me sentía mal, me sentía afectado".
"Me fui, yo renuncié. Me fui yo", completó posteriormente dejando en claro que se trató de una decisión personal el hecho de abandonar el programa que estuvo al aire en 2013.
