Sergio Lapegüe no olvida ni perdona: Feroz crítica a TN

Sergio Lapegue recordó la tensa relación con Maru Botana

En otro tramo de la entrevista que se emitió por América TV, Sergio Lapegue recordó cuando decidió dejar el programa Sábado en casa.

El periodista llevaba adelante el ciclo junto a Maru Botana pero por diferencias en la conducción rápidamente decidió dar un paso al costado.

Al respecto, expresó: "Yo me sentía mal porque nunca me había llevado mal con nadie y por eso me sentía mal, me sentía afectado".

"Me fui, yo renuncié. Me fui yo", completó posteriormente dejando en claro que se trató de una decisión personal el hecho de abandonar el programa que estuvo al aire en 2013.

