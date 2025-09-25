El Gobierno de Javier Milei confirmó esta mañana que las exportaciones de carnes continuarán con el beneficio de la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre, y sin cupo de liquidación. Lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo en X.
Confirman que siguen las retenciones 0 para carnes hasta el 31/10, ¿pero dan los tiempos?
Tras el final de las retenciones 0 para granos, y mientras el campo reclama su continuidad, Manuel Adorni confirmó que la medida continúa vigente para carnes... un mercado diferente al de los granos.
"El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. Fin", señaló.
Cabe recordar que, originalmente, el decreto 682/2025 que impuso las retenciones cero no contemplaba a las carnes, que fueron agregadas en un decreto posterior, el 685/2025, conocido un día después.
Pero el primer decreto, específico para granos y subproductos, se cayó en las últimas horas, luego de que se alcanzara la meta establecida por el Gobierno de declaraciones juradas por US$7.000 millones.
El sector frigorífico no pudo aprovechar como las agroexportadoras
Desde el sector frigorífico habían advertido al Gobierno que, por las características que tiene este mercado, era muy difícil poder aprovechar el beneficio, como sí hicieron las grandes agroexportadoras.
El lobby sectorial sin embargo, hizo algo de efecto, ya que dejaron libre de retenciones al comercio exterior ganadero por un mes, pero así y todo, ¿podrán aprovecharlo?
"No trabajamos como los exportadores de granos, que tiene otra metodología y otro tipo de financiamiento", advertían fuentes del sector. En el caso de China, principal destino de las exportaciones argentinas, los contratos se cobran con un anticipo del 30% y el 70% restante al arribo de la mercadería, que demora unos 60 días. "Con un transit time de 60 días, no se llega en 40 días que dura la medida del Gobierno, de ninguna manera”, remarcaron cuando salió el decreto.
Exportaciones que crecen
Vale remarcar que las exportaciones de carne bovina argentina que vienen creciendo a grandes pasos:
Y el acumulado de los primeros ocho meses del año 2025 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 448,6 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 2.345,5 millones de dólares.
"Con relación a los primeros ocho meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-10,4%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+22,3%) superior", sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.
