Confirman que siguen las retenciones 0 para carnes hasta el 31/10, ¿pero dan los tiempos?

Desde el sector frigorífico habían advertido al Gobierno que, por las características que tiene este mercado, era muy difícil poder aprovechar el beneficio, como sí hicieron las grandes agroexportadoras.

El lobby sectorial sin embargo, hizo algo de efecto, ya que dejaron libre de retenciones al comercio exterior ganadero por un mes, pero así y todo, ¿podrán aprovecharlo?

"No trabajamos como los exportadores de granos, que tiene otra metodología y otro tipo de financiamiento", advertían fuentes del sector. En el caso de China, principal destino de las exportaciones argentinas, los contratos se cobran con un anticipo del 30% y el 70% restante al arribo de la mercadería, que demora unos 60 días. "Con un transit time de 60 días, no se llega en 40 días que dura la medida del Gobierno, de ninguna manera”, remarcaron cuando salió el decreto.

Exportaciones que crecen

Vale remarcar que las exportaciones de carne bovina argentina que vienen creciendo a grandes pasos:

Según el Consorcio ABC, que agrupa a los frigoríficos que venden al exterior, en agosto aumentó 47,4% el aporte de divisas con respecto al mismo mes del año pasado Según el Consorcio ABC, que agrupa a los frigoríficos que venden al exterior, en agosto aumentó 47,4% el aporte de divisas con respecto al mismo mes del año pasado

Y el acumulado de los primeros ocho meses del año 2025 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 448,6 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 2.345,5 millones de dólares.

"Con relación a los primeros ocho meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-10,4%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+22,3%) superior", sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

