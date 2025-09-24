Soja: China aprovecha la eliminación temporal de las retenciones y reserva 10 cargamentos

"Estos acuerdos se cerraron anoche, después de la decisión de Argentina sobre el impuesto a la exportación. Significa claramente que China no necesita soja estadounidense", dijo uno de los operadores.

La noticia impactó de inmediato en los mercados asiáticos: los futuros de harina de soja de Dalian cayeron 3,5% y los del aceite de soja retrocedieron 3,8%, en un contexto de márgenes de trituración favorables para la industria china.

Para Johnny Xiang, fundador de AgRadar Consulting, el movimiento es lógico, pero advierte que su efecto podría ser efímero, dado que la política de baja de retenciones durará poco más de un mes y la oferta exportable de Argentina es limitada...

Mientras tanto, los agricultores de Estados Unidos siguen perdiendo miles de millones de dólares en ventas a China en plena temporada de comercialización. Las prolongadas tensiones comerciales mantienen paralizadas las exportaciones de la nueva cosecha norteamericana, dejando el camino abierto para que Sudamérica —con Brasil y ahora Argentina— gane participación en el mayor mercado importador del mundo.

Vale recordar que el Gobierno de Javier Milei eliminó retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre para calmar al dólar.

La señal china

La decisión de China es una señal clara de que está utilizando nuevamente la agricultura como palanca en su guerra comercial con Washington.

China no había reservado ni un solo cargamento estadounidense hasta el 11 de septiembre, casi dos semanas después del inicio de la nueva temporada de comercialización, la primera vez desde 1999, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Más cargamentos desde Argentina aliviarán cualquier posible déficit que China pueda enfrentar hacia finales de este año y el primer trimestre de 2026, un período en el que el país asiático suele depender de los envíos estadounidenses, que dominan el mercado.

"Los envíos argentinos reservados esta semana suman al menos 20 cargamentos, o más de 1,3 millones de toneladas, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios. Se espera que los importadores chinos sigan reservando buques desde Argentina mientras se mantenga vigente la sorpresiva reducción de los aranceles a la exportación, según las fuentes", afirma agencias internacionales.

