Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"

Una campaña cuesta arriba

Milei visitará 12 estados subnacionales pero, hasta el momento, no habrá actos proselitistas en la provincia de Buenos Aires.

Los que tuvieron lugar Junín, Lomas de Zamora y Moreno no terminaron bien. Hubo incidentes y violencia.

Se hará presente en las 8 provincias que votan senadores nacionales más Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Corrientes.

José Luis Espert cree que la mala situación económica actual tiene como responsables tanto al oficialismo como a la oposición.

Con el diario del lunes, estuvieron muy bien los vetos. Detrás de causas nobles quieren dinamitar el principio de no gastar más de lo que recaudamos.

José Luis Espert el candidato de Milei.webp José Luis Espert junto a Javier Milei.

Hay leyes del Congreso que son destituyentes

Hubo ataques especulativos que generaron un mal clima y afectaron el nivel de riesgo país y el mercado de cambios. Las dudas del mercado tienen que ver con errores propios y con la actitud destructiva de la oposición.

Con respecto a los casos de violencia en la provincia de buenos aires, prometió:

"Sigo pensando que el cárcel o bala está vigente. Ahora, digo: primero gas pimienta, luego bala de goma, pistola Taser y bala de verdad".