"Vamos a ser prósperos pero antes vamos a pasar por situaciones muy complicadas: estamos en momentos difíciles" sostuvo Espert, primer candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
AUTOCRÍTICA POR EL 7 S
Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"
Tendríamos que haber puesto más énfasis con la gente que la pasa mal. Decirle que estamos en medio del río y debemos terminar el cruce" dijo José Espert.
"A la hora de hacer autocrítica, creo que no se hicieron todos los acuerdos suficientes en las provincias que nos hubieran beneficiado" agregó.
El cambio de tono en la campaña libertaria tiene que ver con la derrota por casi 14 puntos de diferencia frente al justicialismo en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.
Por ejemplo, la encuestadora Zuban-Córdoba señaló que existen 10 puntos de diferencia a favor de Jorge Taiana (Fuerza Patria) sobre el propio Espert.
Una campaña cuesta arriba
Milei visitará 12 estados subnacionales pero, hasta el momento, no habrá actos proselitistas en la provincia de Buenos Aires.
Los que tuvieron lugar Junín, Lomas de Zamora y Moreno no terminaron bien. Hubo incidentes y violencia.
Se hará presente en las 8 provincias que votan senadores nacionales más Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Corrientes.
José Luis Espert cree que la mala situación económica actual tiene como responsables tanto al oficialismo como a la oposición.
Hay leyes del Congreso que son destituyentes
Con respecto a los casos de violencia en la provincia de buenos aires, prometió:
"Sigo pensando que el cárcel o bala está vigente. Ahora, digo: primero gas pimienta, luego bala de goma, pistola Taser y bala de verdad".