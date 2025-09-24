El Departamento del Tesoro de EE. UU. está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para proporcionar un importante crédito de emergencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y hemos mantenido conversaciones con el equipo del presidente Milei al respecto.

Actualmente, el Departamento del Tesoro está negociando con las autoridades argentinas una línea de swap por 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva.

Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública argentina, tanto en el mercado primario como en el secundario, y trabajamos con el gobierno argentino para terminar con la exención fiscal para los productores de materias primas que realizan conversiones de divisas.

Argentina cuenta con los recursos necesarios para contrarrestar la especulación, incluyendo la de aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar inversiones extranjeras directas significativas en diversos sectores de Argentina, en caso de un resultado electoral favorable.

El gobierno de Trump está firmemente comprometido con el apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha dado a Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de la deuda.

Seguiremos de cerca la evolución de la situación, y el Departamento del Tesoro está plenamente preparado para tomar las medidas necesarias.

