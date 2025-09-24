Tras la reunión entre Donald Trump y Javier Milei ayer (23/9) donde no hubo definiciones sobre la ayuda de USA a la Argentina, este miércoles (24/9) el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, detalló las opciones que analiza ese país para "evitar la volatilidad excesiva" en nuestro país.
"EVITAR LA VOLATILIDAD"
Anuncio del Tesoro de USA: Compra de bonos argentinos, crédito y swap de US$ 20.000 millones
El titular del Tesoro de USA, Scott Bessent, anunció este 24/9 las opciones que ofrecerán los EEUU para ayudar a Milei para "evitar la volatilidad excesiva".
De compra de bonos argentinos a un crédito
"Tal como ha declarado el presidente Trump, estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino"; comenzó su extenso mensaje en X, Scott Bessent este 24/9 tras lo cual explicó cada acción que podría hacer la gestión Trump para ayudar a Milei.
El tuit de Bessent traducido:
Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado importantes pasos hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para proporcionar un importante crédito de emergencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y hemos mantenido conversaciones con el equipo del presidente Milei al respecto.
Actualmente, el Departamento del Tesoro está negociando con las autoridades argentinas una línea de swap por 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva.
Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública argentina, tanto en el mercado primario como en el secundario, y trabajamos con el gobierno argentino para terminar con la exención fiscal para los productores de materias primas que realizan conversiones de divisas.
Argentina cuenta con los recursos necesarios para contrarrestar la especulación, incluyendo la de aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar inversiones extranjeras directas significativas en diversos sectores de Argentina, en caso de un resultado electoral favorable.
El gobierno de Trump está firmemente comprometido con el apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha dado a Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de la deuda.
Seguiremos de cerca la evolución de la situación, y el Departamento del Tesoro está plenamente preparado para tomar las medidas necesarias.
