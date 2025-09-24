Por qué se esperan más nacimientos de gemelos en los países asiáticos

Cuánto crecerán las tasas de nacimientos gemelares

Para el estudio, investigadores se basaron en datos de las Encuestas Demográficas de Salud y las Encuestas Mundiales de Fecundidad.

De acuerdo con los investigadores, muchos países (por ejemplo de Asia meridional) están experimentando, y se prevé que siga siendo así, un cambio en la edad en que las mujeres dan a luz, lo que se considera un "predictor bien establecido de nacimientos múltiples a nivel individual".

Las proyecciones realizadas por Susie Lee del Instituto Max Planck y Kieron Barclay de la Universidad de Estocolmo son sorprendentes.

En concreto, los autores del estudio escribieron que "dado que se proyecta que la edad materna al nacer se desplazará hacia edades más avanzadas, también se estima que las tasas de gemelos aumentarán en la mayoría de los países para 2050 en comparación con 2010 (aumentos del 0,3 % al 63 %, según los países), e incluso más en todos los países estudiados para 2100 (aumentos del 3,5 % al 79 %)".

"Debido a su gran tamaño de población, India seguirá teniendo una de las mayores proporciones de nacimientos de gemelos", indicaron.

The Economist detalla que la tasa de nacimientos de gemelos en la India, por ejemplo, podría aumentar en más del 50% para 2050, según el estudio.

El estudio fue publicado en Human Reproduction.

Riesgos de mayores tasas de embarazos gemelares

Más allá de lo impresionante que pueden ser las estimaciones, "esto podría hacer que el embarazo y el parto sean más peligrosos, tanto para las madres como para los bebés", advierte The Economist.

Según el medio, algunos datos importantes sobre los nacimientos gemelares que se deberían tener en cuenta ante el inminente aumento en la natalidad de gemelos es que:

Los gemelos tienen una probabilidad mucho mayor que otros bebés de nacer muertos o morir poco después del nacimiento.

o morir poco después del nacimiento. Llevar dos bebés aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo y de que los niños nazcan prematuros o pequeños.

y de que los niños nazcan prematuros o pequeños. Un estudio reveló que, en India, los gemelos tienen hasta diez veces más probabilidades de morir durante el primer mes de vida que los bebés únicos.

Afrontar los riesgos adicionales podría sobrecargar los sistemas de salud pública .

. Gestionar un embarazo de gemelos puede costar cinco veces más que uno con un solo hijo.

En ese sentido, y a propósito de las proyecciones, los investigadores del estudio también han destacado que se deben tomar medidas de apoyo y atención hacia los gemelos y sus familias.

"Nuestros hallazgos exigen una mayor atención de salud pública y apoyo social a los gemelos y sus familias en los países de bajos ingresos, dado que los gemelos presentan un mayor riesgo de presentar problemas de desarrollo y desventajas para la salud", concluyeron.

