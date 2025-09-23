China revela su plan secreto: Portaaviones espacial gigante para dominar el espacio en 2050

Los cazas Xuannv, diseñados específicamente para "capturar acusaciones y realizar ataques de precisión de largo alcance en futuras guerras", presentan una apariencia completamente futurista. Su misión principal se centraría en optimizar la adaptación a la plataforma estratégica aire-aire a gran escala y cooperar con el nuevo blindado táctico no tripulado equipado por las tropas aerotransportadas orbitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1969953110081544329&partner=&hide_thread=false ESTÁ EN MARCHA

| CHINA está construyendo un portaaviones orbital, llamado Proyecto NanTianMen, presentado en 2022, con planes de lanzamiento para 2050.



Pesará 400.000 toneladas y transportará 72 cazas espaciales Xuan Nu y Emperador Blanco, diseñados para orbitar la… pic.twitter.com/sh9hJrwyow — GEOPOLÍTICA (@Geopolitik_2030) September 22, 2025

Según el programa establecido, la Base Changchun del Proyecto NanTianMen emprenderá la misión de prueba mejorada de estos sistemas a partir de octubre de 2050. Los funcionarios chinos describieron oficialmente este desarrollo como "una experiencia inmersiva temática de aviación", aunque fuentes especializadas sugieren que varias tecnologías involucradas ya están siendo desarrolladas secretamente por el Ejército Popular de Liberación.

En agosto de 2023, CCTV Military publicó un video conceptual del proyecto que mostró nuevas armas revolucionarias, incluyendo cañones electromagnéticos para soldados, cazas espaciales operativos y sistemas de aceleración de partículas, generando una profunda impresión en la comunidad militar internacional.

¿Realidad militar o estrategia psicológica contra Estados Unidos?

Analistas estadounidenses consideran que el Proyecto NanTianMen podría ser una sofisticada maniobra psicológica para forzar a Estados Unidos hacia una costosa carrera armamentista espacial. Esta táctica revertiría la estrategia que Washington utilizó históricamente contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, cuando promocionó conceptos tecnológicos aparentemente inalcanzables para agotar los recursos soviéticos.

Medios estadounidenses afirman que China está utilizando esta misma táctica contra EE.UU., presentando tecnologías que previamente Estados Unidos consideraba imposibles de desarrollar. Sin embargo, China demostró avances reales en tecnologías que inicialmente se creían conceptuales: armas hipersónicas, catapultas electromagnéticas, sistemas integrados de propulsión eléctrica, motores de cohetes sólidos de doble pulso, defensa antimisiles de medio recorrido, cañones de riel y radar de doble banda.

image Visto así recuerda mucho a Robotech.

El efecto del programa es comparable a la cooperación entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Hollywood, donde proyectos de entretenimiento sirven simultáneamente como herramientas de propaganda y exploración conceptual. Aunque los equipos militares exhibidos son ficticios y no existen actualmente, sus diseños no se alejan completamente de la realidad tecnológica alcanzable.

Aunque los desafíos tecnológicos actuales tornan improbable la materialización completa del proyecto para 2050, su impacto propagandístico y estratégico ya está transformando las percepciones internacionales sobre el futuro del combate espacial y la supremacía militar orbital.

------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24:

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Aerolíneas Argentinas anunció nuevo destino que fascina argentinos

Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Un lugar rico y barato para merendar todo lo que quieras por $15.000