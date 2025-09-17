Aerolíneas Argentinas anunció nuevo destino que fascina argentinos

Cabo Frío también se encuentra en Río de Janeiro, pero acceder a Arraial Do Cabo o Buzios desde allí es muchísimo más directo que hacerlo desde los aeropuertos de Río de Janeiro.

Además, allí se encuentran las playas del "Caribe" brasilero escondidas para el turismo. Sus aguas son cálidas, cristalinas y turquesas y son un verdadero paraíso: Playa Pontal Do Atalaya, la Playa Do Farol o la Playa Do Forno.

image Arraial Do Cabo, el destino que enamora al turismo.

Ahorrar en tiempo y dinero..

Hasta el momento para llegar a estos destinos paradisíacos los argentinos debían volar hasta Río y luego tomar un transfer con un viaje de más de 4 horas. Mientras que desde Cabo Frío hasta Buzios la distancia en autobús o transfer (no sólo cuesta muchísimo más barato) sino que se tarda alrededor de 30 o 40 minutos de viaje.

