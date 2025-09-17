La aerolínea de bandera encaró el verano firme con un anuncio que facilitará los viajes de muchos argentinos. Brasil es uno de los destinos furor del exterior y Aerolíneas Argentinas no dudó en incorporar una ruta que otras aerolíneas no tienen para llegar a playas paradisíacas de forma más directa.
VA POR TODO
Aerolíneas Argentinas anunció nuevo destino que fascina argentinos
Aerolíneas Argentinas lanzará una nueva ruta y vuelos a un destino que es muy elegido por los argentinos y, hasta el momento, es difícil acceder.
La compañía ya vuela a diferentes destinos de Brasil, como Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Porto Seguro. Sin embargo, busca despegarse de JetSmart y otras aerolíneas con la operación de una nueva ruta entre Buenos Aires y Rosario con Buzios-Cabo Frío.
Vuelos directos al Caribe brasilero por Aerolíneas Argentinas: Desde cuándo
- La conectividad se inaugurará desde el sábado 3 de enero y será una ruta temporal. Estará operativa hasta el domingo 5 de abril, para exprimir al máximo la temporada de verano que es cuando más vuelos se necesitan.
Tendrá dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque Jorge Newbery y otras dos desde Rosario. Serán los sábados y domingos.
Cabo Frío también se encuentra en Río de Janeiro, pero acceder a Arraial Do Cabo o Buzios desde allí es muchísimo más directo que hacerlo desde los aeropuertos de Río de Janeiro.
Además, allí se encuentran las playas del "Caribe" brasilero escondidas para el turismo. Sus aguas son cálidas, cristalinas y turquesas y son un verdadero paraíso: Playa Pontal Do Atalaya, la Playa Do Farol o la Playa Do Forno.
Ahorrar en tiempo y dinero..
- Hasta el momento para llegar a estos destinos paradisíacos los argentinos debían volar hasta Río y luego tomar un transfer con un viaje de más de 4 horas. Mientras que desde Cabo Frío hasta Buzios la distancia en autobús o transfer (no sólo cuesta muchísimo más barato) sino que se tarda alrededor de 30 o 40 minutos de viaje.
