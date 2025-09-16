Cómo pagar vuelos en dólares y ahorrarse impuestos

image Una opción que combina cuentas en dólares y millas promete mayor flexibilidad, sin impuestos extra y con la chance de elegir la moneda más conveniente para pagar tus vuelos.

La apuesta de Smiles: millas + dólares

En este escenario, Smiles Argentina lanzó una novedad que suma más opciones para quienes viajan: Smiles & Money en dólares.

Esta función permite combinar millas con dólares al momento de canjear vuelos o experiencias de viaje. El mecanismo es sencillo:

El viajero busca un vuelo y selecciona la moneda “dólares”.

El pago se hace con tarjeta de débito VISA asociada a una cuenta en dólares.

Tanto el pasaje como tasas e impuestos se abonan en la misma moneda.

Los socios de Club Smiles acceden a tarifas diferenciales.

El atractivo de esta modalidad es que no reemplaza las opciones en pesos, sino que se convierte en una alternativa más flexible para quienes quieren elegir la moneda más conveniente en cada compra.

Entre los beneficios se destacan:

Mayor control sobre el presupuesto : se evita el recargo impositivo.

Posibilidad de aprovechar promociones en dólares.

Acceso a más alternativas de planificación, combinando millas y dinero real.

Tanto con el pago directo con tarjeta de débito en dólares como con Smiles & Money, los viajeros pueden planificar sus gastos con mayor libertad. En tiempos en los que cada detalle puede marcar la diferencia, esta modalidad aparece como un recurso estratégico para quienes buscan viajar más y mejor, con la tranquilidad de elegir cómo y en qué moneda hacerlo.

