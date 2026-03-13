Escándalo en colectivos: Eliminan 24 líneas y el pasaje pasa a ser gratis

colectivos, córdoba

Frente a esa situación, las autoridades municipales solicitaron que los colectivos dejaran de circular temporalmente hasta que se pudiera realizar un peritaje técnico ordenado por la Justicia.

La investigación quedó a cargo del fiscal José Mana, quien solicitó el análisis de los discos duros de las cámaras de seguridad del predio de la empresa para determinar qué ocurrió realmente con los vehículos y los equipos.

Con el correr de los días y ante la falta de una solución concreta, el municipio resolvió revocar la concesión y avanzar con una denuncia penal para que se investiguen posibles responsabilidades.

¿Cómo funcionarán ahora los colectivos mientras dura la reorganización?

Tras la salida del operador, la Municipalidad implementó un sistema de emergencia para evitar que el transporte público colapse.

Durante este período, otras empresas se harán cargo de los recorridos afectados, aunque con un esquema provisorio.

El reparto de responsabilidades quedó de la siguiente manera:

Tamse asumió el funcionamiento del corredor 2 y de las líneas 600 y 601 .

asumió el funcionamiento del y de las líneas . SíBus se hará cargo del corredor 5 .

se hará cargo del . Coniferal operará el corredor 7.

Este esquema permitirá que los colectivos sigan circulando, aunque el servicio funciona con limitaciones mientras se normaliza el sistema.

¿Por qué los colectivos serán gratuitos durante este período?

Una de las medidas que más llamó la atención fue la decisión de mantener el boleto sin costo para los pasajeros.

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, explicó que la gratuidad del servicio se mantendrá durante la etapa de reorganización del sistema de transporte.

El objetivo es compensar los problemas de frecuencia y las demoras que están sufriendo los usuarios mientras las nuevas empresas se adaptan a los recorridos.

Según indicaron desde el municipio, este período de transición se extenderá hasta el 31 de marzo, fecha límite prevista para avanzar con un nuevo esquema operativo.

¿Qué problemas están reportando los usuarios de colectivos?

A pesar de que el transporte sigue funcionando, los pasajeros señalaron varios inconvenientes en el servicio de emergencia.

Entre los reclamos más frecuentes aparecen:

Baja frecuencia de colectivos

Unidades que llegan completamente llenas

Coches que no se detienen en algunas paradas

Esto ocurre porque el sistema todavía se encuentra en proceso de reorganización y las empresas que asumieron los recorridos deben adaptar sus flotas y conductores a las nuevas rutas.

Desde el municipio reconocen que el esquema actual no es el ideal, pero sostienen que fue la única forma de garantizar que los colectivos continúen circulando mientras se resuelve el conflicto.

colectivos, córdoba 2

¿Cuáles son los corredores y líneas de colectivos afectados?

La salida de la empresa impacta sobre tres corredores clave del sistema de transporte urbano cordobés y sobre dos líneas anulares.

Las líneas afectadas son las siguientes:

Corredor 2

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Líneas anulares

600

601

Corredor 5

50

51

52

53

54

55

Corredor 7

70

71

72

73

74

75

En total, 24 líneas de colectivos quedaron bajo el sistema de emergencia, lo que convierte a esta situación en uno de los mayores cambios recientes dentro del transporte público de Córdoba.

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