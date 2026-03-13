La crisis del transporte urbano en la ciudad de Córdoba escaló a un nivel inesperado en los últimos días. La Municipalidad confirmó la anulación definitiva del contrato con la empresa Grupo FAM, una decisión que impacta de lleno en el funcionamiento de 24 líneas de colectivos que circulaban por distintos corredores de la ciudad.
QUÉ LÍNEAS SON
Escándalo en colectivos: Eliminan 24 líneas y el pasaje pasa a ser gratis
Una fuerte crisis en el sistema de transporte urbano obligó a la Municipalidad de Córdoba a cancelar la concesión de una empresa y reorganizar los recorridos.
Frente a esta situación, el municipio implementó un plan de contingencia para garantizar que los recorridos no desaparezcan por completo. Como parte de esta medida extraordinaria, los viajes en esos servicios seguirán siendo gratuitos por un período determinado, mientras se reorganiza el sistema y se buscan nuevas empresas que asuman la operación.
La medida busca evitar que miles de usuarios queden sin transporte para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites, en medio de un escenario que combina denuncias judiciales, problemas operativos y fuertes reclamos de los pasajeros.
¿Por qué desaparecen 24 líneas de colectivos en Córdoba?
La decisión del municipio se tomó después de una serie de incidentes que terminaron por romper la relación con la empresa concesionaria.
Según trascendió, el conflicto comenzó cuando la compañía denunció graves irregularidades dentro de su flota, entre ellas la desaparición de más de 200 llaves de colectivos, el robo de alrededor de 50 módulos electrónicos y daños en motores de varias unidades.
Frente a esa situación, las autoridades municipales solicitaron que los colectivos dejaran de circular temporalmente hasta que se pudiera realizar un peritaje técnico ordenado por la Justicia.
La investigación quedó a cargo del fiscal José Mana, quien solicitó el análisis de los discos duros de las cámaras de seguridad del predio de la empresa para determinar qué ocurrió realmente con los vehículos y los equipos.
Con el correr de los días y ante la falta de una solución concreta, el municipio resolvió revocar la concesión y avanzar con una denuncia penal para que se investiguen posibles responsabilidades.
¿Cómo funcionarán ahora los colectivos mientras dura la reorganización?
Tras la salida del operador, la Municipalidad implementó un sistema de emergencia para evitar que el transporte público colapse.
Durante este período, otras empresas se harán cargo de los recorridos afectados, aunque con un esquema provisorio.
El reparto de responsabilidades quedó de la siguiente manera:
- Tamse asumió el funcionamiento del corredor 2 y de las líneas 600 y 601.
- SíBus se hará cargo del corredor 5.
- Coniferal operará el corredor 7.
Este esquema permitirá que los colectivos sigan circulando, aunque el servicio funciona con limitaciones mientras se normaliza el sistema.
¿Por qué los colectivos serán gratuitos durante este período?
Una de las medidas que más llamó la atención fue la decisión de mantener el boleto sin costo para los pasajeros.
El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, explicó que la gratuidad del servicio se mantendrá durante la etapa de reorganización del sistema de transporte.
El objetivo es compensar los problemas de frecuencia y las demoras que están sufriendo los usuarios mientras las nuevas empresas se adaptan a los recorridos.
Según indicaron desde el municipio, este período de transición se extenderá hasta el 31 de marzo, fecha límite prevista para avanzar con un nuevo esquema operativo.
¿Qué problemas están reportando los usuarios de colectivos?
A pesar de que el transporte sigue funcionando, los pasajeros señalaron varios inconvenientes en el servicio de emergencia.
Entre los reclamos más frecuentes aparecen:
- Baja frecuencia de colectivos
- Unidades que llegan completamente llenas
- Coches que no se detienen en algunas paradas
Esto ocurre porque el sistema todavía se encuentra en proceso de reorganización y las empresas que asumieron los recorridos deben adaptar sus flotas y conductores a las nuevas rutas.
Desde el municipio reconocen que el esquema actual no es el ideal, pero sostienen que fue la única forma de garantizar que los colectivos continúen circulando mientras se resuelve el conflicto.
¿Cuáles son los corredores y líneas de colectivos afectados?
La salida de la empresa impacta sobre tres corredores clave del sistema de transporte urbano cordobés y sobre dos líneas anulares.
Las líneas afectadas son las siguientes:
Corredor 2
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
Líneas anulares
- 600
- 601
Corredor 5
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
Corredor 7
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
En total, 24 líneas de colectivos quedaron bajo el sistema de emergencia, lo que convierte a esta situación en uno de los mayores cambios recientes dentro del transporte público de Córdoba.
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