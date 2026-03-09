A los 76 años, Miguel Ángel Pichetto cumple 50 años como abogado (egresó en 1976) y 44 años como funcionario público (en 1983 fue concejal en Sierra Grande). Él logró desempeños trascendentes: desde presidente del bloque Frente para la Victoria en el Senado, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner, coprotagonista de aquella sesión en que Julio Cleto Cobos volteó la 125 cuando Pichetto lo presionaba para que él desempatara a favor de los K.
INSÓLITO
Garante de la 'gobernabilidad' de Javier Milei, Miguel Ángel Pichetto apela al olvido colectivo
Miguel Ángel Pichetto intentó convertirse en un interlocutor decisivo de Javier Milei en el Congreso. No le funcionó y ahora pretende ser un referente opositor.
En la siguiente etapa, Pichetto fue compañero de binomio, por entonces oficialista, de Mauricio Macri (PRO / Juntos por el Cambio) contra Alberto Fernández / CFK, y perdieron.
Luego, Pichetto fue auditor general de la Nación en nombre de Juntos por el Cambio, heredando la poltrona de Jesús Rodríguez (UCR).
Él no consiguió hacer pie en un PRO que se desmembró entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero obtuvo una banca por Juntos por el Cambio / Provincia de Buenos Aires -más allá de su paso por Río Negro, él nació en Banfield / Lomas de Zamora-. Apenas asumió, organizó una 3ra. vía en la Cámara Baja, que tituló Encuentro Federal.
Pichetto acumuló expectativas propias acerca de la posibilidad de convertirse en interlocutor de Javier Milei. Él no logró la presidencia de Diputados, que obtuvo Martín Menem (LLA / La Rioja) pero, de todos modos, decidió asumir un desempeño importante tanto en la negociación por la confirmación (fallida) del DNU N°70 / Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, como en la versión abreviada Ley N°27.742 / Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
De todos modos Pichetto no logró la recompensa que esperaba de parte de La Libertad Avanza, en particular por carecer de diálogo con Karina Milei y esperar demasiado de Guillermo Francos.
Volver al peronismo
En el inicio de 2026 busca regresar al siempre generoso peronismo, motivo por el cual visitó a CFK para resolver cuitas y obtener la visa para recorrer las bases del Frente de Todos.
Es complicado: sólo pudo autorizarlo una desesperada CFK -en prisión domiciliaria, juicios por delante con probables condenas adicionales y ya casi sin partido, enfrascada en una disputa irracional contra el gobernador bonaerenses creación suya Axel Kicillof, rencilla en la que pierden los 2-, confiando en que él será otra forma de 'limar' al rebelde Kicillof.
De todos modos muchos se preguntan si Pichetto es Dr. Jekyll o Mr. Hyde porque fue el aliado de Macri contra CFK, recordándose que Macri intentó llevar a prisión a CFK. Y buscó consensuar con Milei un DNU que era una afrenta a la República, pero ahora él es del movimiento popular sin explicar qué pasó en el medio.
Hay algunos dirigentes con memoria más permanente que otros. Por ejemplo, el Topo Rodríguez (Consenso Federal / PJ), quien le recordó que, cuando Pichetto reclama debatir un programa para convertir al PJ en opción de poder alternativo a Milei -un objetivo muy racional-, él fue uno de los más sólidos garantes de las principales leyes de Milei en el Congreso.
-----------
