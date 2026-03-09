Garante de la 'gobernabilidad' de Javier Milei, Miguel Ángel Pichetto apela al olvido colectivo

De todos modos Pichetto no logró la recompensa que esperaba de parte de La Libertad Avanza, en particular por carecer de diálogo con Karina Milei y esperar demasiado de Guillermo Francos.

Volver al peronismo

En el inicio de 2026 busca regresar al siempre generoso peronismo, motivo por el cual visitó a CFK para resolver cuitas y obtener la visa para recorrer las bases del Frente de Todos.

Es complicado: sólo pudo autorizarlo una desesperada CFK -en prisión domiciliaria, juicios por delante con probables condenas adicionales y ya casi sin partido, enfrascada en una disputa irracional contra el gobernador bonaerenses creación suya Axel Kicillof, rencilla en la que pierden los 2-, confiando en que él será otra forma de 'limar' al rebelde Kicillof.

De todos modos muchos se preguntan si Pichetto es Dr. Jekyll o Mr. Hyde porque fue el aliado de Macri contra CFK, recordándose que Macri intentó llevar a prisión a CFK. Y buscó consensuar con Milei un DNU que era una afrenta a la República, pero ahora él es del movimiento popular sin explicar qué pasó en el medio.

Hay algunos dirigentes con memoria más permanente que otros. Por ejemplo, el Topo Rodríguez (Consenso Federal / PJ), quien le recordó que, cuando Pichetto reclama debatir un programa para convertir al PJ en opción de poder alternativo a Milei -un objetivo muy racional-, él fue uno de los más sólidos garantes de las principales leyes de Milei en el Congreso.

Embed Acá @MiguelPichetto dando lecciones: "El peronismo no puede tener como única bandera frenar a Milei", asegura después de haber sido uno de los más sólidos garantes de las principales leyes de Milei en el Congreso. https://t.co/um7cOUBovN — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 9, 2026

