Menos mal que se apuró Coudet: Hernán Crespo fue despedido de San Pablo

La inclinación de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli decantó, finalmente, por Eduardo Coudet. El Chacho tenía contrato hasta mediados de 2026 pero llevaba más tiempo en el Deportivo Alavés y su ciclo parecía estar tocando fin. Era un panorama distinto al de Hernán Crespo, que había llegado hace poco al club paulista y su contrato expiraba a fines de 2026, en un ciclo que parecía estar transitando primeros pasos.

Chacho-Coudet-River Eduardo Coudet, el elegido Foto NA REUTERS Agustin Marcarian

El comunicado completo de San Pablo sobre la salida de Hernán Crespo

São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo. São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote.

Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas.

También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas). São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.

