Bombazo: Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo, club al que había llegado en junio de 2025 y con el que aun tenía contrato vigente. En un sorpresivo comunicado, la institución brasileña informó que decidió destituir al técnico argentino.
INESPERADO
Menos mal que se apuró Coudet: Hernán Crespo fue despedido de San Pablo
"São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo. São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote", sostuvo el club en el comunicado.
San Pablo no dio explicaciones. Pero resulta demasiado llamativo el portazo ya que Hernán Crespo venía haciendo un correcto trabajo como director técnico y, dicho por él mismo, estaba entusiasmado por lo desafíos que venían por delante. Pero el portazo es más llamativo aun tras la reciente búsqueda de River Plate para el sucesor de Marcelo Gallardo.
"Todo el mundo sabe mi historia en River. Para mí es un gigante del fútbol mundial. Es un elogio a mi trabajo, pero lo vivo con tranquilidad y enfocado en mí trabajo aquí, que es un placer", decía Hernán Crespo en medio de los rumores que lo vinculaban con el Millonario.
"Estoy focalizado en el Brasileirão, también concentrado en el Paulistão, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio, esta posibilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar vivir esta experiencia?", aseguraba.
La inclinación de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli decantó, finalmente, por Eduardo Coudet. El Chacho tenía contrato hasta mediados de 2026 pero llevaba más tiempo en el Deportivo Alavés y su ciclo parecía estar tocando fin. Era un panorama distinto al de Hernán Crespo, que había llegado hace poco al club paulista y su contrato expiraba a fines de 2026, en un ciclo que parecía estar transitando primeros pasos.
El comunicado completo de San Pablo sobre la salida de Hernán Crespo
Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas.
También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas). São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.