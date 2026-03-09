urgente24
GOLAZO24 Hernán Crespo > San Pablo > River

INESPERADO

Menos mal que se apuró Coudet: Hernán Crespo fue despedido de San Pablo

En un sorpresivo anuncio, el San Pablo informó que le rescinde el contrato a Hernán Crespo, quien había llegado a mediados de 2025.

09 de marzo de 2026 - 18:08
Hernán Crespo estaba muy cómodo en San Pablo

Hernán Crespo estaba muy cómodo en San Pablo

FOTO NA DOPACIOCAPECE

Bombazo: Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo, club al que había llegado en junio de 2025 y con el que aun tenía contrato vigente. En un sorpresivo comunicado, la institución brasileña informó que decidió destituir al técnico argentino.

"São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo. São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote", sostuvo el club en el comunicado.

Captura de pantalla (348)
Comunicado de San Pablo

Comunicado de San Pablo

San Pablo no dio explicaciones. Pero resulta demasiado llamativo el portazo ya que Hernán Crespo venía haciendo un correcto trabajo como director técnico y, dicho por él mismo, estaba entusiasmado por lo desafíos que venían por delante. Pero el portazo es más llamativo aun tras la reciente búsqueda de River Plate para el sucesor de Marcelo Gallardo.

Seguir leyendo

"Estoy focalizado en el Brasileirão, también concentrado en el Paulistão, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio, esta posibilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar vivir esta experiencia?", aseguraba.

La inclinación de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli decantó, finalmente, por Eduardo Coudet. El Chacho tenía contrato hasta mediados de 2026 pero llevaba más tiempo en el Deportivo Alavés y su ciclo parecía estar tocando fin. Era un panorama distinto al de Hernán Crespo, que había llegado hace poco al club paulista y su contrato expiraba a fines de 2026, en un ciclo que parecía estar transitando primeros pasos.

Chacho-Coudet-River
Eduardo Coudet, el elegido

Eduardo Coudet, el elegido

El comunicado completo de San Pablo sobre la salida de Hernán Crespo

São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo. São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote.

Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas.

También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas). São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES