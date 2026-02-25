urgente24
GOLAZO24 Hernán Crespo > River > San Pablo

"ES UN ELOGIO A MI TRABAJO"

Hernán Crespo le bajó el pulgar a River y explicó por qué seguirá en San Pablo

Hernán Crespo, actual entrenador del San Pablo de Brasil, dio explicaciones ante una supuesta posibilidad de ser el reemplazo de Gallardo en River.

25 de febrero de 2026 - 23:06
Hernán Crespo está muy cómodo en San Pablo

Hernán Crespo está muy cómodo en San Pablo

FOTO NA DOPACIOCAPECE

Mientras el nombre que pica en punta para reemplazar a Marcelo Gallardo en River es Eduardo Coudet, la figura de Hernán Crespo tiene peso propio. Lo hayan contactado desde la dirigencia de Stéfano Di Carlo o no, lo cierto es que el ex goleador de la Selección Argentina es un candidato natural para el Millonario.

Sucede que Hernán Crespo está actualmente en San Pablo, en Brasil, un club al que llegó hace poco y en donde tiene un tiempo más de contrato. La situación de Crespo es diferente a la de Coudet, por ejemplo. Mientras que el Chacho está en Deportivo Alavés desde 2024 y su contrato caduca a mediados de año -final de la temporada en Europa-, el ex delantero llegó a mediados de 2025 y puso la firma hasta fin de 2026.

Hernán Crespo: "Enfocado en mi trabajo aquí"

Por si los hinchas de River fantaseaban con su posible llegada, Hernán Crespo despejó cualquier tipo de dudas. En la previa de un partido del San Pablo, declaró ante la prensa: "Todo el mundo sabe mi historia en River. Para mí es un gigante del fútbol mundial. Es un elogio a mi trabajo, pero lo vivo con tranquilidad y enfocado en mí trabajo aquí, que es un placer".

HBiM9c6XgAAUYMi
Crespo tiene contrato hasta fin de 2026

Crespo tiene contrato hasta fin de 2026

El entrenador dio sus argumentos: "Estoy focalizado en el Brasileirão, también concentrado en el Paulistão, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio, esta posibilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar vivir esta experiencia?"

Una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio Una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio

Mientras tanto, la dirigencia a cargo de Stéfano Di Carlo apunta los cañones a Eduardo Coudet. El Chacho está actualmente desempeñándose como entrenador del Deportivo Alavés, en donde tiene contrato hasta mediados de año.

Eduardo Coudet - Foto NA REUTERS-Agustin Marcarian
Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alav&eacute;s

Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés

Un hombre de la casa, con pasado como futbolista, Coudet podría retornar para inaugurar un nuevo capítulo, ahora como DT.

Marcelo Gallardo se despedirá ante su gente este jueves 25/02, en el Monumental. River juega ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

+ de Golazo24

Embed

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES