Mientras el nombre que pica en punta para reemplazar a Marcelo Gallardo en River es Eduardo Coudet, la figura de Hernán Crespo tiene peso propio. Lo hayan contactado desde la dirigencia de Stéfano Di Carlo o no, lo cierto es que el ex goleador de la Selección Argentina es un candidato natural para el Millonario.
"ES UN ELOGIO A MI TRABAJO"
Hernán Crespo le bajó el pulgar a River y explicó por qué seguirá en San Pablo
Hernán Crespo, actual entrenador del San Pablo de Brasil, dio explicaciones ante una supuesta posibilidad de ser el reemplazo de Gallardo en River.
Sucede que Hernán Crespo está actualmente en San Pablo, en Brasil, un club al que llegó hace poco y en donde tiene un tiempo más de contrato. La situación de Crespo es diferente a la de Coudet, por ejemplo. Mientras que el Chacho está en Deportivo Alavés desde 2024 y su contrato caduca a mediados de año -final de la temporada en Europa-, el ex delantero llegó a mediados de 2025 y puso la firma hasta fin de 2026.
Hernán Crespo: "Enfocado en mi trabajo aquí"
Por si los hinchas de River fantaseaban con su posible llegada, Hernán Crespo despejó cualquier tipo de dudas. En la previa de un partido del San Pablo, declaró ante la prensa: "Todo el mundo sabe mi historia en River. Para mí es un gigante del fútbol mundial. Es un elogio a mi trabajo, pero lo vivo con tranquilidad y enfocado en mí trabajo aquí, que es un placer".
El entrenador dio sus argumentos: "Estoy focalizado en el Brasileirão, también concentrado en el Paulistão, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio, esta posibilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar vivir esta experiencia?"
Mientras tanto, la dirigencia a cargo de Stéfano Di Carlo apunta los cañones a Eduardo Coudet. El Chacho está actualmente desempeñándose como entrenador del Deportivo Alavés, en donde tiene contrato hasta mediados de año.
Un hombre de la casa, con pasado como futbolista, Coudet podría retornar para inaugurar un nuevo capítulo, ahora como DT.
Marcelo Gallardo se despedirá ante su gente este jueves 25/02, en el Monumental. River juega ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.