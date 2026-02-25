Hernán Crespo le bajó el pulgar a River y explicó por qué seguirá en San Pablo

Mientras tanto, la dirigencia a cargo de Stéfano Di Carlo apunta los cañones a Eduardo Coudet. El Chacho está actualmente desempeñándose como entrenador del Deportivo Alavés, en donde tiene contrato hasta mediados de año.

Eduardo Coudet - Foto NA REUTERS-Agustin Marcarian Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés Foto NA REUTERS Agustin Marcarian

Un hombre de la casa, con pasado como futbolista, Coudet podría retornar para inaugurar un nuevo capítulo, ahora como DT.

Marcelo Gallardo se despedirá ante su gente este jueves 25/02, en el Monumental. River juega ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

