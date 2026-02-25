Mientras se baraja la posibilidad de que Eduardo Coudet sea el sucesor de Marcelo Gallardo en River, un protagonista apareció en la novela. Se trata de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, club en donde el Chacho no solo jugó sino que también dirigió.
POR QUÉ DIJO ESO
Coudet a River: el presidente de R. Central acorraló al Chacho con un carpetazo
Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, puso en aprietos a Eduardo Coudet por su posible llegada a River.
"Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo"
Lo llamativo fue que Belloso se interpuso en el medio de las negociaciones entre River y Eduardo Coudet de manera inesperada. Es que con sus declaraciones, puso en aprietos al potencial entrenador.
En diálogo con Radio La Red, Belloso soltó: "Soy amigo del Chacho, lo fui a buscar muchas veces para que sea el técnico de Central pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mí me queda incómodo".
El mandatario Canalla se refirió a la posible vuelta del entrenador a Arroyito, una institución en la que dio prácticamente sus primeros pasos como futbolista a mediados del '95 y en donde también se desempeñó como DT, entre 2015 y 2016.
Según expresó Belloso, hizo intentos tiempo atrás en repatriar al Chacho pero no tuvo éxito. Con sus palabras, expone innecesariamente a Coudet frente al hincha de Rosario Central.
"Hoy tengo a Almirón que siempre me encantó, y estoy muy feliz por eso. Sabemos que Coudet siempre es un nombre de nuestros afectos. ¿Quién no quisiera que vuelva a nuestro club? Pero si elige River, nos tocará enfrentarnos y punto", añadió.
Lo cierto es que, por el momento, el hombre buscado por Stéfano Di Carlo aun es DT del Deportivo Alavés, institución en la que tiene cuatro meses más de contrato -hasta fin de temporada-.
Además de Coudet, estos son los posibles reemplazos de Marcelo Gallardo en River
Los otros nombres que circulan en el Mundo River son Hernán Crespo, Ariel Holan, Gabriel Milito, Pablo Aimar, Santiago Solari y Diego Placente.
El último partido de Marcelo Gallardo será este jueves 26/02, ante Banfield. River juega de local, por lo que el Monumental tendrá la oportunidad de despedir al ídolo Millonario.