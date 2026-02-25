Coudet a River: el presidente de R. Central acorraló al Chacho con un carpetazo

Según expresó Belloso, hizo intentos tiempo atrás en repatriar al Chacho pero no tuvo éxito. Con sus palabras, expone innecesariamente a Coudet frente al hincha de Rosario Central.

"Hoy tengo a Almirón que siempre me encantó, y estoy muy feliz por eso. Sabemos que Coudet siempre es un nombre de nuestros afectos. ¿Quién no quisiera que vuelva a nuestro club? Pero si elige River, nos tocará enfrentarnos y punto", añadió.

Eduardo Coudet - Foto NA REUTERS-Agustin Marcarian El Chacho Coudet es un hombre de la casa Foto NA REUTERS Agustin Marcarian

Lo cierto es que, por el momento, el hombre buscado por Stéfano Di Carlo aun es DT del Deportivo Alavés, institución en la que tiene cuatro meses más de contrato -hasta fin de temporada-.

Además de Coudet, estos son los posibles reemplazos de Marcelo Gallardo en River

Los otros nombres que circulan en el Mundo River son Hernán Crespo, Ariel Holan, Gabriel Milito, Pablo Aimar, Santiago Solari y Diego Placente.

El último partido de Marcelo Gallardo será este jueves 26/02, ante Banfield. River juega de local, por lo que el Monumental tendrá la oportunidad de despedir al ídolo Millonario.

+ de Golazo24