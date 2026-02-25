El pasado lunes Marcelo Gallardo presentó su renuncia como entrenador de River y anunció que este jueves contra Banfield será su última presentación al frente del equipo. Ahora la noticia bomba es que un gigante de Brasil apretó el acelerador para contratar inmediatamente al Muñeco y de hecho ya hubo contactos.
Revuelo total por el gigante de Brasil al que se iría Gallardo tras su salida de River
En las últimas horas comenzó un equipo más que importante de Brasil inició gestiones para contratar a Gallardo.
El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River terminó de la peor manera ya que no pudo cumplir ninguno de los objetivos que se planteó y con los que ilusionó a los hinchas en el momento de su regreso. No solo no conquistó ni un solo título sino que jamás pudo armar un equipo que pueda representar a los hinchas con una forma de juego acorde a la historia del club.
Mientras en River ya se empieza a hablar de la llegada de Eduardo Chacho Coudet como el reemplazante de Gallardo, en el día de hoy también se empezó a hablar de lo que podría ser el siguiente paso del Muñeco en su carrera como entrenador. Un gigante de Brasil apretó el pie en el acelerador y ya se contactó con el vínculo del DT para presentarle una oferta.
Desde Brasil vienen por Gallardo
“Vasco da Gama abrió conversiones por Marcelo Gallardo. Buscan gestionar una reunión para saber la intención del DT. Es el principal objetivo”, afirmó Germán García Grova en su cuenta de X. Luego de lo que fue la salida de Fernando Díniz como entrenador, el conjunto carioca quiere hacerse fuerte con la llegada de un técnico de renombre como el Muñeco.
Vasco da Gama tiene la intención de armar un proyecto deportivo serio e interesante para empezar a pelear bien arriba en el torneo brasileño luego de años de malaria. Está claro que hoy en día milita cómodamente en el pelotón de los equipos del medio dentro de una liga con varios equipos fuertes donde aparecen Palmeiras y Flamengo como los más poderosos.
La chance de llegar a una liga tan importante en Sudamérica como la brasileña aparece como una buena posibilidad para Gallardo pero ahora será el Muñeco quien decida si quiere meterse rápidamente a dirigir en otra institución o bien busca un tiempo de descanso y reflexión luego de lo que fueron los últimos 18 meses en River donde las cosas no le salieron para nada como esperaba.
