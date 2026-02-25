Revuelo total por el gigante de Brasil al que se iría Gallardo tras su salida de River

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River terminó de la peor manera ya que no pudo cumplir ninguno de los objetivos que se planteó y con los que ilusionó a los hinchas en el momento de su regreso. No solo no conquistó ni un solo título sino que jamás pudo armar un equipo que pueda representar a los hinchas con una forma de juego acorde a la historia del club.