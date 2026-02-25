Kylian Mbappé vuelve a sufrir un problema en su rodilla y se pierde la vuelta ante Benfica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2026613645644304736?s=20&partner=&hide_thread=false Kylian Mbappé is out for Real Madrid vs Benfica game tonight, confirmed.



Knee pain make Mbappé and Real staff decide not to take any risks.

La recuperación, sin embargo, no fue lineal. Mbappé volvió antes de lo previsto y alternó actuaciones brillantes (nueve goles en seis partidos ante Levante, Mónaco, Villarreal, Benfica, Rayo y Valencia) con nuevas pausas por molestias. La sensación en su entorno es que el problema nunca terminó de resolverse del todo. Ahora deberá frenar para intentar una recuperación definitiva, una decisión que no solo impacta en el club, sino también en clave selección y con el horizonte del Mundial 2026 en mente.

En las últimas semanas Mbappé ya había quedado en el banquillo por precaución, reapareció en la ida ante el Benfica y ahora, nuevamente, decide parar. Más que una lesión puntual, el caso empieza a parecer una gestión constante del dolor que necesita una solución definitiva.

A la baja del francés se suman además las de Dani Ceballos, Éder Militão, Jude Bellingham y Huijsen, todos lesionados, y la de Rodrygo, suspendido. El escenario deja al Madrid con margen mínimo en un duelo de máxima exigencia.

Mundial 2026 en el horizonte: gestionar el cuerpo a tiempo

Más allá del Benfica, la decisión tiene una lectura más amplia. Según informó Marca, la idea en el entorno del jugador es parar hasta solucionar definitivamente el problema en la rodilla izquierda y reaparecer al cien por cien en la próxima ronda europea, siempre que el Madrid logre la clasificación.

El Real Madrid venció 2-0 al Villarreal, con doblete del francés Kylian Mbappé, y trepó al menos momentáneamente a la cima en LaLiga de España, competición que atraviesa su 21ª fecha - FOTO (XREDES@realmadrid)NA El plantel de Real Madrid celebra ante Villarreal CF con Vinicius Junior en primer plano: sin Mbappé, su protagonismo puede ser decisivo esta noche. FOTO (XREDES@realmadrid)NA

Sin embargo, desde ESPN manejan un diagnóstico más concreto: las molestias del delantero estarían relacionadas con la inflamación de un ligamento en la rodilla izquierda y podría estar de baja, al menos, hasta el partido frente al Celta en Vigo del 7 de marzo. La misma fuente apunta que Mbappé apenas estaría rindiendo al 60 o 70% de su capacidad física, motivo por el cual se decidió no asumir riesgos ante el Benfica.

En lo que va de 2026, la rodilla ya le impidió estar en compromisos importantes, como el cruce ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Arabia y partidos de Liga frente al Betis y la Real Sociedad, además de obligarlo a entrenarse en solitario en varias sesiones. La falta de continuidad empieza a ser el verdadero problema: más que una lesión puntual, es una dolencia que obliga a gestionar minutos y esfuerzos con extrema cautela.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la gestión del físico empieza a ser tan importante como los goles. Mbappé no solo es la referencia ofensiva del Real Madrid, sino también el líder de la selección francesa. Resolver definitivamente la dolencia ahora puede marcar la diferencia en el tramo decisivo de la temporada… y más allá.

