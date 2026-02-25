Kylian Mbappé no estará esta noche ante el Benfica en la vuelta del play-off de la Champions League. La ausencia fue confirmada en las últimas horas y responde a un nuevo episodio de dolor en su rodilla izquierda, una molestia que arrastra desde diciembre y que empieza a instalarse como problema recurrente.
BAJA CONFIRMADA
Kylian Mbappé vuelve a sufrir un problema en su rodilla y se pierde la vuelta ante Benfica
El francés no jugará esta noche por dolor en la rodilla izquierda. El Madrid pierde al delantero de 38 goles y Arbeloa se queda con solo cuatro atacantes.
Según informó Marca, el delantero ha decidido parar hasta solucionar definitivamente la dolencia, con el objetivo de llegar al cien por cien a la próxima ronda europea si el Madrid logra la clasificación. En el club entienden que no está en condiciones ni siquiera de aportar desde el banquillo, lo que deja al equipo debilitado en ataque para este duelo decisivo.
La baja es sensible: el Madrid pierde al punta que está apunto de alcanzar los 40 goles y se queda con las cuatro variantes disponibles: Vinicius Jr., Gonzalo García, Franco Mastantuono y Brahim Díaz. Un escenario incómodo para Arbeloa en una eliminatoria caliente y sin margen de error.
La rodilla izquierda, un problema que nunca se fue
La historia comenzó el 7 de diciembre, cuando Mbappé sintió molestias en la rodilla izquierda en el tramo final del partido ante el Betis y terminó rengueando. Aunque pudo continuar tras el descanso, el dolor encendió la primera alarma. Desde entonces, su presencia en el equipo fue intermitente.
Tres días después, el 10 de diciembre, fue convocado para el Real Madrid- Manchester City por Champions, pero no disputó ni un minuto. Reapareció más tarde y acumuló 90 minutos exigentes ante el Alavés y el Talavera en Copa del Rey, incluso forzando su presencia en compromisos de menor trascendencia. A finales de diciembre, el club comunicó oficialmente una lesión en esa misma rodilla izquierda, con un tiempo estimado de baja de tres a cuatro semanas.
La recuperación, sin embargo, no fue lineal. Mbappé volvió antes de lo previsto y alternó actuaciones brillantes (nueve goles en seis partidos ante Levante, Mónaco, Villarreal, Benfica, Rayo y Valencia) con nuevas pausas por molestias. La sensación en su entorno es que el problema nunca terminó de resolverse del todo. Ahora deberá frenar para intentar una recuperación definitiva, una decisión que no solo impacta en el club, sino también en clave selección y con el horizonte del Mundial 2026 en mente.
En las últimas semanas Mbappé ya había quedado en el banquillo por precaución, reapareció en la ida ante el Benfica y ahora, nuevamente, decide parar. Más que una lesión puntual, el caso empieza a parecer una gestión constante del dolor que necesita una solución definitiva.
A la baja del francés se suman además las de Dani Ceballos, Éder Militão, Jude Bellingham y Huijsen, todos lesionados, y la de Rodrygo, suspendido. El escenario deja al Madrid con margen mínimo en un duelo de máxima exigencia.
Mundial 2026 en el horizonte: gestionar el cuerpo a tiempo
Más allá del Benfica, la decisión tiene una lectura más amplia. Según informó Marca, la idea en el entorno del jugador es parar hasta solucionar definitivamente el problema en la rodilla izquierda y reaparecer al cien por cien en la próxima ronda europea, siempre que el Madrid logre la clasificación.
Sin embargo, desde ESPN manejan un diagnóstico más concreto: las molestias del delantero estarían relacionadas con la inflamación de un ligamento en la rodilla izquierda y podría estar de baja, al menos, hasta el partido frente al Celta en Vigo del 7 de marzo. La misma fuente apunta que Mbappé apenas estaría rindiendo al 60 o 70% de su capacidad física, motivo por el cual se decidió no asumir riesgos ante el Benfica.
En lo que va de 2026, la rodilla ya le impidió estar en compromisos importantes, como el cruce ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Arabia y partidos de Liga frente al Betis y la Real Sociedad, además de obligarlo a entrenarse en solitario en varias sesiones. La falta de continuidad empieza a ser el verdadero problema: más que una lesión puntual, es una dolencia que obliga a gestionar minutos y esfuerzos con extrema cautela.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, la gestión del físico empieza a ser tan importante como los goles. Mbappé no solo es la referencia ofensiva del Real Madrid, sino también el líder de la selección francesa. Resolver definitivamente la dolencia ahora puede marcar la diferencia en el tramo decisivo de la temporada… y más allá.
