Franco Mastantuono volvió a quedarse fuera, el Real Madrid cayó ante Osasuna y en Argentina se encendieron las miradas. Lionel Scaloni, junto a Walter Samuel y Pablo Aimar, siguen de cerca al juvenil, mientras en redes sociales se viraliza la secuencia que lo puso en el centro del debate: aquel disparo desviado ante el Valencia y el gesto de fastidio de Kylian Mbappé, hoy tendencia en X.
RUIDO Y MÁS RUIDO
Mastantuono preocupa rumbo a la Finalissima: del enfado de Mbappé a los tres partidos fuera
Tras la caída ante Osasuna, Franco Mastantuono sumó su tercer partido sin minutos. En Argentina crece el ruido en la previa del duelo con España.
El ex River se convirtió en tema recurrente en el entorno blanco. Y los números alimentan el ruido: victoria 4-1 ante la Real Sociedad, triunfo 1-0 frente al Benfica (serie aún abierta y a definirse en el Santiago Bernabéu) y caída 2-1 contra Osasuna. Tres partidos consecutivos sin minutos para el argentino. En los últimos cuatro encuentros apenas suma 13 en cancha, un dato llamativo para un fichaje de 45 millones de euros y que inevitablemente abre interrogantes sobre su rol inmediato.
La cuestión no es menor pensando en la Selección Argentina. Más allá de la Finalissima, el cuerpo técnico ya proyecta el próximo Mundial y evalúa presente y continuidad. Con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y demás transitando la etapa final de su ciclo, la renovación es inevitable. Allí, Mastantuono aparece como uno de los nombres llamados a ocupar ese espacio generacional, aunque su falta de minutos en Madrid introduce una variable incómoda en la ecuación.
¿Hay un porqué? La imagen ante Valencia que lo dejó en el centro del debate
El dorsal 30 del Real Madrid ingresó ante el Valencia en el minuto 82 y disputó casi 14 minutos, demasiado poco para caer en el simplismo de “jugó bien o jugó mal”. En ese margen reducido, pocos futbolistas pueden marcar diferencias. Sin embargo, fue en una jugada característica de su repertorio donde quedó expuesto.
Enganchó hacia dentro, buscó su perfil zurdo y sacó un remate lejano que se perdió muy lejos del arco. La decisión no fue lo que más ruido generó, sino lo que vino después: el visible gesto de fastidio de Kylian Mbappé, que reclamó una opción distinta y cuya reacción se volvió viral en cuestión de horas. La secuencia terminó instalándose como símbolo de algo más grande: un mensaje interno, una tensión competitiva o simplemente una jugada mal resuelta en el peor momento.
Los números tampoco ayudan a apagar el debate. Mastantuono acumula 24 partidos, tres goles y una asistencia, registros discretos para un fichaje de tantos millones de euros y para un jugador señalado como apuesta de presente y futuro. Desde un sector del madridismo, el cuestionamiento gira en torno a si su valor simbólico sigue atado a aquel recordado gol de tiro libre en El Monumental, una lectura que para otros resulta reduccionista ante la dinámica y movilidad que aporta en un equipo repleto de estrellas.
La discusión, entonces, no pasa solo por un zurdazo desviado. Pasa por expectativas, contexto y competencia interna. Y en el Real Madrid, cada gesto se magnifica.
Lo que viene: presión máxima en el calendario blanco
El Real Madrid no tiene margen. Tras quedar fuera de los ocho primeros en la fase inicial europea, el calendario se extendió y obligó al equipo a disputar una instancia adicional que, en otro escenario, parecía evitable. Ahora debe ganar sí o sí ante el Benfica para sostener su aspiración continental y justificar una temporada que empezó con expectativas de dominio.
En La Liga, la derrota frente a Osasuna le costó el liderazgo y lo dejó a un punto del FC Barcelona, que también dejó dudas tras su caída ante el Girona en un partido marcado por la polémica arbitral que involucró a Claudio Echeverri y Jules Koundé. El margen es mínimo y cada jornada empieza a sentirse como una final anticipada.
En Copa del Rey, la eliminación temprana profundizó la sensación de deuda competitiva. Y en un club donde la exigencia es estructural, el foco inevitablemente se posa también sobre la planificación y sobre la figura de Florentino Pérez. Las cenas a puertas cerradas y los gestos institucionales sirven para cerrar filas, pero en el Madrid el veredicto siempre lo dicta el resultado.
En ese escenario, la continuidad de Franco Mastantuono no es un detalle menor. Para consolidarse en el club blanco necesita minutos en partidos decisivos. Y pensando en la Selección Argentina, figurar en el tramo caliente de la temporada puede ser determinante si quiere mantenerse en la órbita de la Albiceleste rumbo a la Finalissima y al próximo Mundial.
