Mastantuono preocupa rumbo a la Finalissima: del enfado de Mbappé a los tres partidos fuera

Los números tampoco ayudan a apagar el debate. Mastantuono acumula 24 partidos, tres goles y una asistencia, registros discretos para un fichaje de tantos millones de euros y para un jugador señalado como apuesta de presente y futuro. Desde un sector del madridismo, el cuestionamiento gira en torno a si su valor simbólico sigue atado a aquel recordado gol de tiro libre en El Monumental, una lectura que para otros resulta reduccionista ante la dinámica y movilidad que aporta en un equipo repleto de estrellas.

La discusión, entonces, no pasa solo por un zurdazo desviado. Pasa por expectativas, contexto y competencia interna. Y en el Real Madrid, cada gesto se magnifica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nancy_fcb/status/2025831941132440036?s=20&partner=&hide_thread=false Mastantuono has not played a single minute at Real Madrid since this scene with Kylian Mbappé. pic.twitter.com/V5Yrx7qsuh — Nancy (@Nancy_fcb) February 23, 2026

Lo que viene: presión máxima en el calendario blanco

El Real Madrid no tiene margen. Tras quedar fuera de los ocho primeros en la fase inicial europea, el calendario se extendió y obligó al equipo a disputar una instancia adicional que, en otro escenario, parecía evitable. Ahora debe ganar sí o sí ante el Benfica para sostener su aspiración continental y justificar una temporada que empezó con expectativas de dominio.

En La Liga, la derrota frente a Osasuna le costó el liderazgo y lo dejó a un punto del FC Barcelona, que también dejó dudas tras su caída ante el Girona en un partido marcado por la polémica arbitral que involucró a Claudio Echeverri y Jules Koundé. El margen es mínimo y cada jornada empieza a sentirse como una final anticipada.

En Copa del Rey, la eliminación temprana profundizó la sensación de deuda competitiva. Y en un club donde la exigencia es estructural, el foco inevitablemente se posa también sobre la planificación y sobre la figura de Florentino Pérez. Las cenas a puertas cerradas y los gestos institucionales sirven para cerrar filas, pero en el Madrid el veredicto siempre lo dicta el resultado.

UEFA-Gianluca-Prestianni La baja de Gianluca Prestianni por decisión de la UEFA le abre una ventaja al Real Madrid frente al Benfica.

En ese escenario, la continuidad de Franco Mastantuono no es un detalle menor. Para consolidarse en el club blanco necesita minutos en partidos decisivos. Y pensando en la Selección Argentina, figurar en el tramo caliente de la temporada puede ser determinante si quiere mantenerse en la órbita de la Albiceleste rumbo a la Finalissima y al próximo Mundial.

