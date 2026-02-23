Ilusión total en Boca por lo que revelan en Italia sobre Paulo Dybala

Si bien es cierto que el año recién comienza, tanto los jugadores como el cuerpo técnico están bajo la lupa, especialmente después de lo que fue el cierre de la temporada pasada y el arranque de este 2026.

Lo concreto es que Boca tiene plantel para rendir mejor, ilusionarse con la Copa y, en ese escenario, vuelve a cobrar fuerza el nombre de Paulo Dybala.

El número 2 de Fabrizo Romano, Paulo Dybala y Roma

Fabrizio Romano es, para muchos, la principal referencia mundial en información sobre mercado de pases.

Debido al volumen constante de novedades, el periodista italiano cuenta con un colaborador habitual que maneja datos con un alto nivel de credibilidad. Se trata de Matteo Moretto, quien se refirió a la situación de Paulo Dybala y encendió la ilusión en el mundo Boca.

Según aseguró Moretto: “Paulo Dybala está en contacto con Boca Juniors para junio. La Roma evalúa una propuesta de renovación a la baja”.

Además, La 12 Tuittera, uno de los medios partidarios más influyentes en X vinculados al Xeneize, amplió la información brindada por el periodista italiano: “Todavía no hay una decisión definitiva, pero la sensación es que Paulo está viviendo sus últimos meses en Italia con vistas a un regreso a la Argentina”.

Todo indica que la “Joya” podría arribar al club a mitad de año. Sin embargo, para poder contar con sus servicios en la Copa Libertadores, primero Boca debería superar la fase de grupos.

El antecedente reciente ante Alianza Lima y las flojas producciones futbolísticas del último tiempo generan dudas sobre la posibilidad de avanzar de instancia, aunque por jerarquía de plantel no debería tener mayores inconvenientes.

Cabe recordar que Dybala mantiene una estrecha amistad con el capitán xeneize, Leandro Paredes, lo que alimenta aún más la expectativa de que pueda sumarse al club que preside Juan Román Riquelme.

