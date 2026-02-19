Boca Juniors viene de empatar frente a Platense por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y se prepara para un compromiso clave ante Racing este viernes 20 de febrero. En este contexto, el periodista Diego Monroig brindó una información llamativa sobre Claudio Úbeda.
¿SEGUIRÁ?
Impacto en Boca por lo último que filtró Diego Monroig sobre Claudio Úbeda
Claudio Úbeda nuevamente en el ojo de la tormenta en Boca Juniors por lo que contó Diego Monroig (y otros periodistas).
El entrenador del Xeneize se encuentra bajo la lupa, ya que en las primeras jornadas de 2026 el equipo no logró exhibir una idea de juego definida, ni siquiera en aquellos encuentros en los que consiguió quedarse con la victoria.
Diego Monroig sobre Claudio Úbeda
Claudio Úbeda optó por el esquema 4-3-3 en todos los partidos disputados durante este 2026. Sin embargo, el equipo no ha tenido buenos rendimientos y salvo por la desequilibrante presencia de Exequiel Zeballos —actualmente lesionado—, le cuesta crear peligro en el área rival.
Esta falta de producción ofensiva habría llevado al entrenador a replantearse algunos aspectos tácticos.
Cuando parecía que la disposición táctica sería inamovible a lo largo del año, distintos periodistas comenzaron a señalar la posibilidad de un cambio. Diego Monroig, por ejemplo, dejó en claro que no se descarta el regreso del doble nueve, un recurso que Úbeda y Russo ya utilizaron durante 2025.
En ese escenario, para el partido ante Racing, los delanteros podrían ser Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quien volvería a la titularidad tras un tiempo fuera del once inicial.
Por su parte, Julio Pavoni, otro de los periodistas especializados en la actualidad de Boca, aseguró que Claudio Úbeda modificaría el esquema y que frente a Racing el equipo se parará con un 4-4-2. Merentiel tendría su lugar asegurado desde el arranque, mientras que resta definir si su acompañante será Cavani u otro futbolista.
Partido clave para Boca
Hasta el momento, Boca Juniors disputó tres encuentros como local, con un balance de dos victorias y un empate, mientras que cayó en los dos partidos que jugó en condición de visitante.
Tras la igualdad ante Platense, en la que el Xeneize dejó una imagen poco convincente, el próximo viernes 20 de febrero el conjunto de la Ribera afrontará un compromiso determinante. El rival será nada menos que Racing Club, a quien recibirá desde las 20:00 horas en La Bombonera.
Se trata de una prueba clave para medir las aspiraciones del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Sin ir más lejos, fue precisamente la Academia quien lo eliminó en el Torneo Clausura 2025, un golpe que puso en tela de juicio la continuidad del entrenador.
Después de este encuentro, el Xeneize tendrá su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy el próximo miércoles, y posteriormente afrontará el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura.
De todos modos, el duelo ante la Academia podría resultar trascendental para el técnico, cada vez más observado por los aficionados. Incluso hay algunos que ya mencionan otros nombres para reemplazarlo.
+ EN GOLAZO24
Cetré por Zeballos: cómo se modificaría la delantera de Boca con el colombiano
Argentinos Juniors 1-0 Barcelona: el Bicho hizo historia con uno menos y un gol agónico