Estudiantes sacude el mercado y va por un ex Boca que generará revuelo

Cristian Medina se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Estudiantes de La Plata en el último tiempo. Ante la inminente salida del mediocampista rumbo a Botafogo, el Pincha ya analiza la posibilidad de incorporar a un ex futbolista de Boca Juniors que podría sacudir el mercado de pases.
En el club platense también generó impacto el monto que recibirá la institución por la transferencia al conjunto brasileño. Cabe recordar que en la operación estuvo involucrado el grupo inversor encabezado por Foster Gillett.
Cristian Medina a Botafogo y posible reemplazo ex Boca
Estudiantes de La Plata transparentó recientemente su situación financiera y quedó en evidencia que necesita ingresos para afrontar sus compromisos.
Todo indica que Edwuin Cetré continuará en el Pincha y, por ese motivo, el futbolista que podría salir es Cristian Medina.
El club platense ya sufrió la salida de un jugador clave como Santiago Ascacibar y ahora podría perder a otro mediocampista que se consolidó como pilar en el equipo de Eduardo Domínguez.
Según informó el periodista Manuel Icabe, Medina viajará esta noche a Brasil para convertirse en refuerzo de Botafogo.
Por su parte, el periodista platense Fer Pujol confirmó que, al activarse la cláusula de rescisión, el Pincha recibirá apenas 100.000 dólares, ya que los 15 millones fueron abonados por el grupo inversor encabezado por Foster Gillett.
Este escenario le permitiría al León meterse de lleno en el mercado de pases. En ese contexto, surgió el nombre de un ex jugador de Boca Juniors como posible reemplazante.
La periodista Nani Senra, en DSports, aseguró: “Ante la inminente salida de Cristian Medina a Botafogo, Estudiantes sigue de cerca la situación de Aaron Molinas, actualmente en Defensa y Justicia”.
Habrá que ver si el Pincha acelera las gestiones para quedarse con el ex futbolista del Xeneize.
Estudiantes de La Plata
Estudiantes de La Plata es el vigente campeón del fútbol argentino y busca sostener el camino que consolidó su entrenador, Eduardo Domínguez.
El Pincha se mantiene invicto en lo que va de 2026, con un saldo de tres empates y dos victorias, una de ellas frente a Boca Juniors en La Plata.
Este año no será uno más para el León, ya que disputará la Copa Libertadores de América tras haber conquistado el Torneo Clausura 2025.
Por eso, aunque debe afrontar una situación económica compleja, el club está obligado a equilibrar esa realidad con la exigencia deportiva que implica competir en múltiples frentes.
Por lo pronto, el próximo compromiso del equipo del “Barba” será el viernes 20 de febrero, desde las 18 horas, ante Sarmiento de Junín en el estadio Estadio Jorge Luis Hirschi.
