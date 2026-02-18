El cierre de FATE es sólo un caso más que evidencia la falta de un modelo para la economía argentina, aunque Javier Milei busque teorías conspiranoicas. No se trata de un caso aislado: desde que asumió la Presidencia, cerraron 21.938 empresas (-4,3%) y 2.436 industrias (-4,9%). Y después Luis Caputo se hace el asombrado...
¿CUÁL ES EL PLAN?
Cierre de FATE: De la conspiranoia de Javier Milei al asombro de Luis Caputo
Javier Milei se victimiza y siembra sospechas por el cierre de FATE, pero no es un caso aislado. La reconversión industrial requiere de un plan, ¿cuál es?
Mientras tanto, Javier Milei intenta correr el eje a través de la victimización. "Conspiranoico yo? Fin", escribió este miércoles (18/02) el Presidente en X, en un mensaje enigmático pero que todos entendieron que se refería a FATE.
Así, el Gobierno intenta hacer creer que el cierre de la fábrica de neumáticos está vinculada a algún tipo de venganza de la familia Madanes Quintanilla -dueña de la empresa- por la decisión oficial de levantar la protección al aluminio chino, que afectará a otra empresa de la misma familia, Aluar.
Pero lo cierto es que, más allá de posibles sospechas o suspicacias, FATE viene sosteniendo pérdidas desde hace tiempo, especialmente por la apertura indiscriminada de las importaciones que se dio en este Gobierno. E, insistimos, no se trata de un caso aislado, tal como advirtió hoy la Unión Industrial Argentina, sino de otra empresa que cierra como consecuencia de este modelo (o la falta de modelo) de Javier Milei / Luis Caputo.
Este caso tuvo más trascendencia, quizás, porque se trata de una compañía que opera desde ¡1940! (86 años...) y cuyo cierre deja a unas mil personas en la calle.
De hecho, ya en 2024, en una entrevista con Perfil, el presidente de FATE, Javier Madanes Quintanilla, había cuestionado el plan económico de Luis Caputo y Javier Milei, considerando que afecta “gravemente” a las pymes, y señaló entonces que la gestión libertaria mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.
La otra estrategia de la Casa Rosada -aparte de la victimización por presunta 'venganza'- es deslizar que se trata de un capítulo de la "reconversión industrial".
Y esto merece un párrafo aparte: es verdad que muchos países han iniciado procesos de reconversión, pues los tiempos cambian, pero siempre con un debate y, sobre todo, con un plan. La pregunta es inevitable: ¿cuál es el plan de Milei / Caputo para reemplazar este modelo de industrialización?
Si la reconversión es solamente importar, es un tema. Y hacerlo en recesión resulta tremendo. Reconversion industrial con tasa de interés hiper positiva es imposible: 66% de tasa de interés activa en pymes, con INdEC al 32,5%: ¿cómo se paga el préstamo para la reinversión?
Después Luis Caputo dice que "no puede salir de su asombro" porque los empresarios no está celebrando la reforma laboral, ya que baja las cargas patronales. Los empresarios no festejan porque el problema, claramente, es otro: sin consumo y con apertura indiscriminada de las importaciones, el Gobierno está matando a industrias, empresas y pymes. Y no hay un plan, más que el financiero (que favorece a unos pocos...)
Además, y no menor: ¿qué pasa con los trabajadores que se quedan en la calle? El Gobierno dice 'bueno, que busquen otro trabajo', pero trabajo no hay... Así, la Argentina resulta inviable.
Cierre de FATE: "El problema no es el rubro, es el modelo"
Economistas y políticos opinan del cierre de FATE y hacen hincapié en que no es un caso aislado sino parte de un modelo de Gobierno que aniquila la industria sin un plan B.
Algunas de las repercusiones:
