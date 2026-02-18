Cierre de FATE: De la conspiranoia de Javier Milei al asombro de Luis Caputo

De hecho, ya en 2024, en una entrevista con Perfil, el presidente de FATE, Javier Madanes Quintanilla, había cuestionado el plan económico de Luis Caputo y Javier Milei, considerando que afecta “gravemente” a las pymes, y señaló entonces que la gestión libertaria mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.

La otra estrategia de la Casa Rosada -aparte de la victimización por presunta 'venganza'- es deslizar que se trata de un capítulo de la "reconversión industrial".

Y esto merece un párrafo aparte: es verdad que muchos países han iniciado procesos de reconversión, pues los tiempos cambian, pero siempre con un debate y, sobre todo, con un plan. La pregunta es inevitable: ¿cuál es el plan de Milei / Caputo para reemplazar este modelo de industrialización?

Si la reconversión es solamente importar, es un tema. Y hacerlo en recesión resulta tremendo. Reconversion industrial con tasa de interés hiper positiva es imposible: 66% de tasa de interés activa en pymes, con INdEC al 32,5%: ¿cómo se paga el préstamo para la reinversión?

Después Luis Caputo dice que "no puede salir de su asombro" porque los empresarios no está celebrando la reforma laboral, ya que baja las cargas patronales. Los empresarios no festejan porque el problema, claramente, es otro: sin consumo y con apertura indiscriminada de las importaciones, el Gobierno está matando a industrias, empresas y pymes. Y no hay un plan, más que el financiero (que favorece a unos pocos...)

Además, y no menor: ¿qué pasa con los trabajadores que se quedan en la calle? El Gobierno dice 'bueno, que busquen otro trabajo', pero trabajo no hay... Así, la Argentina resulta inviable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2024143892967198872&partner=&hide_thread=false “Esto YA OCURRIÓ y tuvo como CONSECUENCIA política el FRACASO”



@nelsonalcastro comparó al Gobierno de Javier Milei con el de Mauricio Macri y Carlos Menem, y refirió: “Debería llamarles la atención”. pic.twitter.com/TuZ6IvI756 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 18, 2026

Cierre de FATE: "El problema no es el rubro, es el modelo"

Economistas y políticos opinan del cierre de FATE y hacen hincapié en que no es un caso aislado sino parte de un modelo de Gobierno que aniquila la industria sin un plan B.

Algunas de las repercusiones:

