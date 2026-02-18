Recalculando: Maximiliano Pullaro retrocedió con una medida que él mismo aprobó

En ese marco, anunció dos medidas: en primer lugar, no prorrogar el aporte solidario extraordinario. Y, en segundo, "decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente", afirmó.

Educación

* Nueva currícula de primaria: Pullaro adelantó que este año comenzará la implementación de la nueva currícula de educación primaria. "Un enorme desafío que encaramos junto a todos los que integran el sistema educativo", señaló.

En ese sentido, indicó que la reforma —la primera en tres décadas— incorpora mayores contenidos en Lengua, Idiomas y Matemática, así como nociones vinculadas a la tecnología. Además, anunció la incorporación de inteligencia artificial, educación digital y el fortalecimiento de la formación de posgrado docente.

* Regulación del uso de celulares: el radical confirmó que la Provincia regulará el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

* Mejora en aprendizajes: informó que los primeros resultados de la última evaluación de fluidez y comprensión lectora muestran avances respecto de 2024. Según precisó, en un año aumentó un 23 % la cantidad de lectores fluidos.

Obras estratégicas

* Extensión del tercer carril: "Este año, gracias al financiamiento internacional obtenido por la solidez de las finanzas provinciales y con la autorización de la Legislatura, pondremos en marcha nuevas obras para el desarrollo y la integración del territorio", manifestó.

A raíz de ello, ratificó que tas la próxima habilitación del tercer carril de la Autopista Rosario - Santa Fe en el tramo hasta San Lorenzo, se ampliará el tramo hasta Timbúes.

Polos de la Niñez

* Nuevos dispositivos de abordaje integral: al referirse a las políticas de protección social, el gobernador comunicó que en 2026 se inaugurará en Rosario el Polo de la Niñez. Lo definió como "El primer y único dispositivo del país que abordará de manera simultánea todos los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño".

El mismo contará con guardias presenciales las 24 horas, durante todo el año. A su vez, adelantó la compra del inmueble del Hogar Casa Cuna, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionará el Polo de la Niñez de la capital provincial.

Responsabilidad Penal Adolescente

* Centro de Referencia en Rosario: Pullaro anunció la creación del primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario, en el marco de las nuevas competencias asignadas por la ley provincial 14.228, que instituye el Código Procesal Penal Juvenil.

Vinculó la medida con la reciente sanción de la nueva ley nacional en la materia, "que viene a dar respuesta a un reclamo que personalmente vengo haciendo desde hace tiempo", afirmó.

Estado moderno

* Administración 100 % digital: el gobernador prometió que el próximo 30 de junio la Administración Pública central y descentralizada será completamente digital. Destacó la puesta en marcha de Territorio 5.0, programa de gobierno digital, y el desarrollo de la plataforma Timbó, definida como "la autopista por la que transitan todos los trámites de la Administración Pública, tanto internos como externos".

Según explicó, el objetivo es contar con información precisa que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Ambiente

* Innovación climática y gestión de residuos: El santafesino contó que en las próximas semanas se inaugurará la primera etapa del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda y que se avanzará con la licitación de Centros de Innovación Climática en 35 localidades.

Estas acciones -dijo- forman parte de una estrategia integral que permitió que 285.000 santafesinos dejaran de disponer residuos a cielo abierto, alcanzando al 70 % de la población con sistemas de disposición segura.

La otra cara de la Legislatura

La apertura del 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe no transcurrió únicamente dentro del recinto. Afuera, sobre la explanada del edificio legislativo, un grupo de manifestantes autoconvocados expuso públicamente el malestar de sectores del empleo estatal en un momento políticamente sensible para el gobierno provincial.

Los propios manifestantes se identificaron como "docentes, médicos y estatales autoconvocados", remarcando su carácter independiente de los gremios tradicionales.

La mayoría de las consignas apuntaban a la política salarial del gobierno, señalando la pérdida de poder adquisitivo y cuestionando los mecanismos de recomposición definidos en las últimas paritarias.

image La presencia predominante fue la del sector docente.

