Boca viene de igualar contra Platense en la Bombonera, un partido donde quedó en claro que el nivel futbolístico del equipo de Claudio Úbeda viene en picada. En medio de todo esto fue Morena Beltrán la que lanzó una revelación que involucra directamente a Lucas Blondel, su pareja, justo en medio de las críticas a Juan Barinaga.
NO SE GUARDÓ NADA
La revelación de Morena Beltrán que generó un terremoto en Boca
Morena Beltrán no se contuvo y soltó una revelación sobre Lcuas Blondel que empezó a resonar muy fuerte en el mundo Boca.
Lucas Blondel hace muchos partidos que viene viendo los partidos desde afuera, en contrapartida de lo que sucede con Juan Barinaga que sigue siendo el lateral derecho titular de Boca a pesar de que su nivel está siendo más que cuestionado. En el último mercado de pases el ex Tigre parecía tener todo listo para irse del Xeneize pero finalmente su salida se frenó ante la partida de Luis Advíncula.
Fue en F90 que se comenzó a debatir sobre la poca participación que viene teniendo Blondel en Boca y allí Morena Beltrán reveló la razón por la que su pareja no está jugando. “Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a Miguel Russo; si con los cuatro entrenadores anteriores jugó, siendo titular o suplente, pero jugó”, comentó en primer lugar.
Morena Beltrán disparó contra Úbeda y Riquelme
“Están en todo su derecho que no les guste, son las leyes del fútbol. El tema es que te comuniquen para que te puedas ir, para que puedas seguir sintiéndote jugador de fútbol. Eso me parece gestionar bien. Si no vas a competir, que te lo digan y te puedas ir”, reclamó la periodista, que al mismo tiempo aclaró que no considera que Blondel esté colgado en Boca.
“Para mí no está colgado, porque entrena con la Primera. Que te colgaran es lo que le hicieron a Lema. Zenón y Janson juega poco, es cierto… pero es parte de las convocatorias”, sentenció Morena Beltrán, visiblemente molesta por la forma en la que vienen tratando a Blondel, más aún teniendo en cuenta que no lo dejaron salir en el último mercado de pases.
Blondel tuvo equipos interesados como Racing, Independiente, Tigre y hasta el Elche de España pero por un motivo u otro Boca siempre trabó su salida. Ahora el marcador de punta se encuentra no solo sin sumar minutos sino que además viene atravesando tres partidos seguidos sin ser citado por Claudio Úbeda e incluso Marcelo Weigandt está mejor considerado.
Más en GOLAZO24
Nahitan Nández confirmó la noticia bomba que ilusiona a todo Boca: "Quiero"