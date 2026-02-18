River viene de tener una floja actuación contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina y más allá de la victoria quedó un gusto a poco por una continuidad de lo que viene siendo un nivel flojo. En medio del debate sobre lo que fue el partido, Leonardo Astrada fulminó a Ramón Díaz y mostró su apoyo hacia Marcelo Gallardo.
LO QUE FALTABA
Revuelo total en River por lo que Leonardo Astrada confirmó de Ramón Díaz: "Enojó a Gallardo"
Leonardo Astrada no se contuvo y disparó munición pesada contra Ramón y Emiliano Díaz en medio de la crísis de Gallardo en River.
Son tiempos en donde la figura de Marcelo Gallardo viene siendo fuertemente discutida por el rendimiento de River no solo en este 2026 sino por el arrastre negativo que trae del 2025. Varios hinchas comenzaron incluso a pedir su salida y por si fuera poco hay ya aparecen nombres que suenan para reemplazar al Muñeco. Uno de ellos es nada menos que Ramón Díaz.
En los últimos días Ramón Díaz sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram con un texto bastante tendencioso justo en el peor momento de Gallardo en River. “Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!”, expresó.
La bronca de Leo Astrada con Ramón Díaz
Ante esto Leonardo Astrada marcó diferencias con Ramón Díaz y fue letal. “Me molesta…Ahora soy más Gallardista que nunca. Hubo una publicación de Ramón que no es de Ramón, fue Emiliano…Hizo una publicación y creo que no era el momento. Cuando uno está masomenos tambaleando no lo tenes que tumbar”, comentó el Negro en F90 por ESPN.
“En River vos tenés una identificación, un cariño…Una cosa es decir es no me gusta como juega y otra cosa es postularte. Esto lo va a hacer enojar a Gallardo. Ya lo hizo enojar. No sé si lo quisieron tumbar pero no me gusta, yo no soy así. Esas pequeñas apariciones en momentos críticos no hace falta. Ramón tiene su historia en River y si tiene que volver va a volver solo. Yo lo tomé como una postulación”, aseguró.
Lo cierto es que más allá de los rumores y postulaciones, Gallardo aseguró en conferencia de prensa que no pensó ni piensa en dejar su cargo como entrenador de River. “No pensé en irme, pero no porque soy un necio. Yo estoy convencido, como el equipo, de lo que hicimos en la pretemporada y el inicio del año, que fue bueno, pero que en cinco días nos descompaginó un poco”, expresó.
Más en GOLAZO24
La revelación de Morena Beltrán que generó un terremoto en Boca