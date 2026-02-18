Revuelo total en River por lo que Leonardo Astrada confirmó de Ramón Díaz: "Enojó a Gallardo"

En los últimos días Ramón Díaz sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram con un texto bastante tendencioso justo en el peor momento de Gallardo en River. “Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!”, expresó.