Lisboa ardió más allá del 0-1. Lo que comenzó como un festejo caliente de Vinícius Junior terminó trasladándose al túnel del Estádio da Luz, donde las cámaras captaron a Rui Costa discutiendo en un clima que desbordó lo futbolístico. Benfica lo niega, pero el video ya es el nuevo foco del escándalo.
ESCÁNDALO EN LISBOA
Mientras Benfica lo niega, explota el video del cruce de Rui Costa con el staff del Real Madrid
Tras el cruce entre Vinícius y Prestianni, CBS captó a Rui Costa discutiendo en el túnel del Estádio da Luz. Benfica lo negó, pero el video explotó.
Todo se originó tras el gol del brasileño y su celebración frente a la hinchada local (aunque detrás también se encontraba el sector del Real Madrid) en un contexto de máxima tensión. Vinícius denunció que Gianluca Prestianni le dijo “mono” en reiteradas ocasiones, lo que llevó al árbitro François Letexier a activar el protocolo antirracismo de la UEFA y detener el partido durante ocho minutos. El argentino lo negó. Luego apareció otro video donde se ve a Vini insultándolo antes de acudir al juez. La tensión escaló, Mbappé respaldó a su compañero y la UEFA ya abrió una investigación. Sí, todo eso pasó en una sola noche. Pero hubo algo más que trascendió en las últimas horas.
Porque la historia no quedó en el césped. En medio del clima enrarecido, un video de CBS mostró a Rui Costa discutiendo en el túnel, versión que el Benfica desmintió oficialmente. Con la vuelta aún pendiente en el Santiago Bernabéu, la incógnita ya no es solo deportiva: habrá que ver cómo se reciben las delegaciones, cómo impacta el ambiente en el segundo capítulo y si el cruce institucional suma todavía más fuego a una serie que ya quedó al rojo vivo.
El video de CBS y la desmentida oficial del Benfica
Las imágenes que encendieron la polémica no provienen de un móvil escondido ni de un video amateur: fueron captadas por la transmisión en vivo de CBS desde la zona mixta del Estádio da Luz. En la secuencia se observa primero a Rui Costa conversando con integrantes del Real Madrid sin signos evidentes de confrontación. Pero segundos después, el tono cambia.
En torno al minuto 1:20 de la transmisión, el presidente del Benfica aparece discutiendo a los gritos con otra persona en el túnel. No se aprecia una agresión física ni contacto directo, pero el intercambio es lo suficientemente intenso como para interferir incluso en la locución del periodista que estaba informando en vivo. De fondo se escuchan voces elevadas mientras la cámara intenta sostener el encuadre.
En ese momento, una trabajadora del Estádio da Luz se acerca al camarógrafo e intenta que mueva el foco hacia el otro sector del túnel. La intención parece clara: apartar la lente del foco de tensión. Sin embargo, el audio ya había captado los gritos y el momento quedó registrado.
Ante la repercusión, el Benfica emitió un comunicado tajante: negó que Rui Costa haya protagonizado “cualquier discusión o confrontación física con un integrante del Real Madrid” y calificó la versión difundida como “completamente falsa e infundada”. El matiz es relevante: el club desmiente una pelea física, pero el video sí muestra un cruce verbal en un contexto de máxima tensión.
La diferencia entre “no hubo pelea” y “no hubo discusión” es sutil, pero en este caso resulta central. Porque aunque el comunicado intenta cerrar el capítulo, las imágenes ya abrieron otro frente en una serie que todavía tiene 90 minutos por delante.
La UEFA investiga y el caso escala
Si los ocho minutos de interrupción en el Estádio da Luz parecían suficientes para enfriar el clima, no lo fueron. La UEFA confirmó la apertura formal de una investigación por el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior, designando a un Inspector de Ética y Disciplina para analizar el caso.
El organismo presidido por Aleksander Ceferin revisará los informes arbitrales, tomará declaración a los futbolistas implicados y evaluará los testimonios públicos, como el de Kylian Mbappé, quien aseguró haber escuchado reiteradas veces el insulto “mono”. El artículo 14 del Reglamento Disciplinario contempla sanciones severas (de al menos diez partidos) en caso de comprobarse una conducta discriminatoria.
Prestianni negó categóricamente haber proferido insultos racistas y el Benfica manifestó su respaldo al futbolista, asegurando que colaborará con total transparencia en el proceso. El club también defendió la trayectoria del jugador, rechazando lo que considera una campaña de desprestigio.
El caso tiene matices que complejizan el escenario. En las últimas horas se viralizó que el propio Prestianni tenía como fondo de pantalla de su celular una imagen disputando el balón con Vinícius, lo que para algunos refuerza la idea de admiración deportiva y para otros no invalida lo ocurrido en un momento de tensión máxima. También reaparecieron antecedentes de enfrentamientos del argentino en categorías juveniles, aunque nada vinculado a cuestiones raciales.
Mientras tanto, otro video mostró a Vinícius insultando a Prestianni antes de acudir al árbitro, lo que abrió un nuevo frente de debate. Nada justifica un acto racista, pero el intercambio previo dejó en evidencia que el clima ya estaba caldeado antes de la denuncia.
Con la vuelta en el Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina, la UEFA podría acelerar los tiempos. En casos recientes similares, el veredicto llegó en menos de diez días. Ahora, con una acusación de racismo en el centro de la escena y un cruce institucional que ya escaló al túnel, el segundo capítulo promete jugarse bajo una lupa todavía más intensa.
