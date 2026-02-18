Mientras Benfica lo niega, explota el video del cruce de Rui Costa con el staff del Real Madrid

En ese momento, una trabajadora del Estádio da Luz se acerca al camarógrafo e intenta que mueva el foco hacia el otro sector del túnel. La intención parece clara: apartar la lente del foco de tensión. Sin embargo, el audio ya había captado los gritos y el momento quedó registrado.

Ante la repercusión, el Benfica emitió un comunicado tajante: negó que Rui Costa haya protagonizado “cualquier discusión o confrontación física con un integrante del Real Madrid” y calificó la versión difundida como “completamente falsa e infundada”. El matiz es relevante: el club desmiente una pelea física, pero el video sí muestra un cruce verbal en un contexto de máxima tensión.

La diferencia entre “no hubo pelea” y “no hubo discusión” es sutil, pero en este caso resulta central. Porque aunque el comunicado intenta cerrar el capítulo, las imágenes ya abrieron otro frente en una serie que todavía tiene 90 minutos por delante.

La UEFA investiga y el caso escala

Si los ocho minutos de interrupción en el Estádio da Luz parecían suficientes para enfriar el clima, no lo fueron. La UEFA confirmó la apertura formal de una investigación por el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior, designando a un Inspector de Ética y Disciplina para analizar el caso.

El organismo presidido por Aleksander Ceferin revisará los informes arbitrales, tomará declaración a los futbolistas implicados y evaluará los testimonios públicos, como el de Kylian Mbappé, quien aseguró haber escuchado reiteradas veces el insulto “mono”. El artículo 14 del Reglamento Disciplinario contempla sanciones severas (de al menos diez partidos) en caso de comprobarse una conducta discriminatoria.

Prestianni negó categóricamente haber proferido insultos racistas y el Benfica manifestó su respaldo al futbolista, asegurando que colaborará con total transparencia en el proceso. El club también defendió la trayectoria del jugador, rechazando lo que considera una campaña de desprestigio.

El caso tiene matices que complejizan el escenario. En las últimas horas se viralizó que el propio Prestianni tenía como fondo de pantalla de su celular una imagen disputando el balón con Vinícius, lo que para algunos refuerza la idea de admiración deportiva y para otros no invalida lo ocurrido en un momento de tensión máxima. También reaparecieron antecedentes de enfrentamientos del argentino en categorías juveniles, aunque nada vinculado a cuestiones raciales.

Mientras tanto, otro video mostró a Vinícius insultando a Prestianni antes de acudir al árbitro, lo que abrió un nuevo frente de debate. Nada justifica un acto racista, pero el intercambio previo dejó en evidencia que el clima ya estaba caldeado antes de la denuncia.

Con la vuelta en el Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina, la UEFA podría acelerar los tiempos. En casos recientes similares, el veredicto llegó en menos de diez días. Ahora, con una acusación de racismo en el centro de la escena y un cruce institucional que ya escaló al túnel, el segundo capítulo promete jugarse bajo una lupa todavía más intensa.

