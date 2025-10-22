Contradictorio apoyo de UEFA por suspensión del Barcelona-Villarreal

Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar los partidos de las ligas nacionales al extranjero”.

Aleksander Ceferin Ceferin, un tibio presidente de UEFA que deja que otros se comprometan con la decisiones importantes.

Luego de este comunicado Ceferin, presidente de UEFA publicó lo siguiente:

“Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones.

Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.

Luego de esto la UEFA no queda bien parada, ya que dejó a la luz en claro que deseaba que el partido (junto con el de Milan-Como que viajará a Australia) no se juegue fuera de España, pero no tuvo las agallas para ponerse los pantalones y tomar la decisión que pocos se animan a tomar.

Con este antecedente podemos esperar sentados los que queremos la expulsión de Israel de las competencias internacionales por el genocidio en Gaza, ya que una persona tibia como Aleksander Ceferin, que además hizo una bandera que puso en un partido de UEFA en contra de Israel pero sin nombrarlo (algo increíble la falta de agallas de este tipo), no tomará estas decisiones, habrá que esperar que alguien con más carácter lo reemplace.

+ de Golazo24

Champions League: Un Real Madrid muy superior apenas vence 1-0 a Juventus

Atlético Tucumán: Tras el incidente de Leandro Díaz, todo el plantel salió contra la dirigencia

Fuga de talentos para Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky y Chaleco Vetere dejaron el canal