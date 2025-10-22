Contradictorio apoyo de UEFA por suspensión del Barcelona-Villarreal

Sigue la polémica por la cancelación del partido entre Barcelona y Villarreal que se iba a jugar en Miami, esta vez la UEFA como institución y Aleksander Ceferin personalmente celebraron que el partido se juegue en España para que no se desvirtúe todo. Algo contradictorio ya que la semana pasada le dieron el visto bueno.
UEFA y Ceferin festejan la cancelación del Barcelona-Villarreal en Miami
Un día solo tardó la UEFA y su presidente Ceferin en festejar la decisión de La Liga de no disputar Barcelona-Villarreal en Miami, algo que no se entiende ya que la semana pasada UEFA autorizó a que ese partido se juegue fuera de España. ¿Será que el organismo que rige el fútbol europeo no tiene las agallas para tomar las decisiones importantes?
UEFA comunicó lo siguiente:
“La UEFA celebra la decisión de LaLiga. Nuestra postura sobre los partidos de liga nacionales que se juegan en el extranjero sigue siendo clara.
La UEFA ha reiterado su clara oposición a que los partidos de liga nacionales se disputen fuera de su país de origen. Tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado, la UEFA realizó nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las asociaciones nacionales de fútbol de España e Italia.
Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar los partidos de las ligas nacionales al extranjero”.
Luego de este comunicado Ceferin, presidente de UEFA publicó lo siguiente:
“Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones.
Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.
Luego de esto la UEFA no queda bien parada, ya que dejó a la luz en claro que deseaba que el partido (junto con el de Milan-Como que viajará a Australia) no se juegue fuera de España, pero no tuvo las agallas para ponerse los pantalones y tomar la decisión que pocos se animan a tomar.
Con este antecedente podemos esperar sentados los que queremos la expulsión de Israel de las competencias internacionales por el genocidio en Gaza, ya que una persona tibia como Aleksander Ceferin, que además hizo una bandera que puso en un partido de UEFA en contra de Israel pero sin nombrarlo (algo increíble la falta de agallas de este tipo), no tomará estas decisiones, habrá que esperar que alguien con más carácter lo reemplace.
+ de Golazo24
Champions League: Un Real Madrid muy superior apenas vence 1-0 a Juventus
Atlético Tucumán: Tras el incidente de Leandro Díaz, todo el plantel salió contra la dirigencia
Fuga de talentos para Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky y Chaleco Vetere dejaron el canal