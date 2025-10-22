Estalló el streaming: el periodista Diego Yudcovsky y el reportero y productor, Guillermo 'Chaleco' Vetere, abandonaron el canal de YouTube de Flavio Azzaro, Azz. Son dos bajas sensibles para el ideólogo y creador de la comunidad futbolera más grande del periodismo alternativo.
Fuga de talentos para Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky y Chaleco Vetere dejaron el canal
Azzaro irrumpió en el mundo del streaming y, en poco tiempo, logró crear una comunidad que lo sigue a donde va cual hinchada de fútbol. El producto 'Azz' se instaló como el tercer gigante de YouTube, por detrás de las transmisiones de OLGA y Luzu TV, a quienes acusó de utilizar bots para maquillar sus números de visualizaciones.
Goody fundó el canal en 2021 con el programa 'El Loco y el Cuerdo' como bandera. Allí, Flavio y Andrés Ducatenzeiler se reunían dos veces por semana a debatir distendidamente sobre el fútbol argentino, política, fútbol volcado a la política y demás temas sin filtros ni horarios estipulados. La cámara se apagaba cuando el hincha de Racing y su par de Independiente se cansaban o se aburrían.
Azz fue creciendo en popularidad, vistas, interacciones y recursos, lo que generó también mayor cantidad y variedad de oferta de programas para el futbolero promedio. Uno de ellos fue Fútbol y Transas, que se emtía primeramente por las tardes, y luego, cuando se renovó la grilla en abril de 2025, pasó a ocupar las noches. En la semana del 20 de octubre de este año sufrió su cancelación total.
Su conductor —y uno de los periodistas estrella del canal— fue Diego Yudcovsky, quien se despidió de la señal al mismo tiempo que se daba por terminado su segmento periodístico. Chaleco Vetere, quien había encabezado la conducción de TeyCEF, envío que también fue cancelado, secundaba a Yudco en el programa y siguió el mismo camino: emigró de Azz para incorporarse al canal digital PicadoTV. Las noches de Transas también contaban con la participación de Agustina Peñalva y Federico Cristofanelli.
"Necesitaba renovar aires. Necesitaba renovar energías, necesitaba encarar nuevos proyectos. No fue una decisión fácil, hablo de Azz en pasado y me emociono. Flavio se encargó de reencauzar mi carrera", indicó con visible emoción en su rostro, Guillermo Vetere, en un video que colgó en su canal personal de YouTube.
Diego Yudcovsky, en paralelo, y con notoria frustración tanto en su expresión facial como en su habla, contó las razones de su partida del canal de Flavio Azzaro en su propio espacio de redes sociales:
Pese a toda su bronca en su descargo, le agradeció a Azzaro por la oportunidad, y aseguró que aprendió mucho del periodista.
C5N se mudó a AZZ
El deporte no le es suficiente a un Flavio Azzaro que le apasiona hablar de política y que se mida constantemente con la competencia, llámese Luzu TV, OLGA, Vorterix, Bondi, etc.
Fue por eso que creó "No Tan Temprano", un programa que se emitía de 9 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, y que tocaba temas de política, economía, sociedad, pero sin dejar pasar los tópicos más relevantes del mundo del deporte.
El envío periodístico fue catalogado de "progre" por varios usuarios por la presencia de Federico Frick, comunicador de Crónica TV, Daniela Gian, de C5N y algunos invitados políticos de marcado postura contra el gobierno actual.
En ese contexto, de manera más que intempestiva, AZZ dio paso al programa que se emite desde el 14 de julio pasado, llamado "Se Viene".
Este segmento cuenta con la presencia de varios integrantes de C5N. Entre ellos, Andrés Lerner, Alejandro Bercovich, Julián Guarino, Tomás Ibáñez.
