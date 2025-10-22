Fuga de talentos para Flavio Azzaro: Diego Yudcovsky y Chaleco Vetere dejaron el canal

"Necesitaba renovar aires. Necesitaba renovar energías, necesitaba encarar nuevos proyectos. No fue una decisión fácil, hablo de Azz en pasado y me emociono. Flavio se encargó de reencauzar mi carrera", indicó con visible emoción en su rostro, Guillermo Vetere, en un video que colgó en su canal personal de YouTube.

Diego Yudcovsky, en paralelo, y con notoria frustración tanto en su expresión facial como en su habla, contó las razones de su partida del canal de Flavio Azzaro en su propio espacio de redes sociales:

Fútbol y Transas deja de existir. No se va a emitir más por Azz y por ahora no va a salir más al aire. El motivo es porque el canal decidió, con sus razones, con Flavio a la cabeza. Es una decisión que me causó mucha tristeza, desazón, una decepción bastante importante, porque obviamente cuando se concluye una etapa, a uno le mueve ciertos cimientos por dentro. Fue un programa el cual me rompí el culo para que salga bien, no sé cuántas emisiones ha tenido. Fútbol y Transas deja de existir. No se va a emitir más por Azz y por ahora no va a salir más al aire. El motivo es porque el canal decidió, con sus razones, con Flavio a la cabeza. Es una decisión que me causó mucha tristeza, desazón, una decepción bastante importante, porque obviamente cuando se concluye una etapa, a uno le mueve ciertos cimientos por dentro. Fue un programa el cual me rompí el culo para que salga bien, no sé cuántas emisiones ha tenido.

Pese a toda su bronca en su descargo, le agradeció a Azzaro por la oportunidad, y aseguró que aprendió mucho del periodista.

C5N se mudó a AZZ

El deporte no le es suficiente a un Flavio Azzaro que le apasiona hablar de política y que se mida constantemente con la competencia, llámese Luzu TV, OLGA, Vorterix, Bondi, etc.

Fue por eso que creó "No Tan Temprano", un programa que se emitía de 9 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, y que tocaba temas de política, economía, sociedad, pero sin dejar pasar los tópicos más relevantes del mundo del deporte.

El envío periodístico fue catalogado de "progre" por varios usuarios por la presencia de Federico Frick, comunicador de Crónica TV, Daniela Gian, de C5N y algunos invitados políticos de marcado postura contra el gobierno actual.

En ese contexto, de manera más que intempestiva, AZZ dio paso al programa que se emite desde el 14 de julio pasado, llamado "Se Viene".

Este segmento cuenta con la presencia de varios integrantes de C5N. Entre ellos, Andrés Lerner, Alejandro Bercovich, Julián Guarino, Tomás Ibáñez.

