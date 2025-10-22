Volvió el Bocabaret: Luis Advíncula provocó un accidente y lo denunciaron por fugarse

La historia de Luis Advíncula en Boca

Advíncula llegó en 2021 al club de la Ribera, luego de dos meses de cambiantes y estresantes negociaciones entre la institución azul y oro y el Rayo Vallecano de España. Ese primer año y medio le costó asentarse en la entidad que dirigía Sebastián Battaglia y luego Hugo Ibarra. Quien más explotó las condiciones del 'Rayo' fue Jorge Almirón.

En 2023, el marcador de punta diestro tuvo un boom con la camiseta de Boca. Goles por montones -con la pierna inhábil, la zurda-, garra y mucha entereza para disputar partidos de gran talla fue lo que convirtió a Luis Advíncula en un referente y en uno de los grandes artífices del subcampeonato del “Xeneize” en la Libertadores de ese año.

VOLVIOELBOCABARETLUISADVINCULAPROVOCOUNACCIDENTEYLODENUNCIARONPORFUGARSEFOTO3 Luis Advíncula provocó un nuevo escándalo en el Mundo Boca tras provocar un accidente de tránsito y fue denunciado por fugarse del lugar del hecho.

No obstante, el peruano sufrió una abrupta caída en su rendimiento en 2024. A sus ya conocidas desatenciones defensivas le sumó las infantiles expulsiones en los octavos de final de Copa Sudamericana ante Cruzeiro (que terminó con la eliminación xeneize) y ante Vélez Sarsfield en semifinales de Copa Argentina, que también derivó en la descalificación del conjunto de Fernando Gago.

En este puñado de partidos en 2025 (disputó nueve), Advíncula no ha levantado su floja versión que viene acarreando desde el año pasado y que lo ha convertido en un blanco de los hinchas a la hora de criticar al equipo.

Luis Advíncula, ¿de 'joda'?

En las últimas horas de este último martes 18 de marzo de 2025, el nombre de Advíncula estuvo vinculado a la fiesta, al alcohol y a la música.

En el programa televisivo 'El valor de la Verdad', la modelo Shirley Arica reveló que existió una reunión en un departamento en el barrio de Miraflores, Lima, donde hubo música, baile y consumo de alcohol.

La mediática afirmó que “podía pasar de todo” durante el encuentro, del que también habrían participado Christian Cueva, Yoshimar Yotún, compañeros de Luis en la Selección de Perú.

La mujer de 35 años contó que fue invitada por una amiga a un departamento en Miraflores donde se encontraban los tres futbolistas mencionados. “Me dijo que iban a estar Cueva, Advíncula y Yotún”, señaló en la TV.

Arica comentó que mantuvo un acercamiento con Cueva, a quien acusó de querer que se emborrachara y de haber intentado llevarla al baño. Además, señaló que se sintió atraída por Yotún, mientras que sobre Advíncula no dio mayores precisiones. Todo esto ocurre días después de que el hombre de Boca Juniors reactivara su cuenta personal de Instagram, luego de un par de días de inhabilitación por el propio '17'.

El carpetazo

Ante esta supuesta salida nocturna que se filtró de Luis Advíncula, Golazo24 recuerda las antiguas declaraciones del jugador en una entrevista en un programa de streaming y que contradicen completamente su discurso con sus actos.

“Si terminas un partido y te vas de fiesta, te vas a una discoteca... Aparte los hinchas de Boca están en todos lados. [...] Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito para ir, o para salir”.

