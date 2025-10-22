A las 21:30, la Historia visita el Maracaná: Racing desafía al Flamengo

Live Blog Post

Flamengo vs Racing y cuestiones tácticas a tener en cuenta

Todo indica que Flamengo saldrá con un 4-2-3-1 en el Maracaná, mientras que Racing oscilará entre un 5-2-3 y un 4-3-3 (que por momentos puede convertirse en un 4-5-1).

Los números del Brasileirao dicen una cosa, pero la realidad marca otra: es tan cierto que el Fla es el equipo que menos goles recibió en lo que va del torneo brasileño, como también es verdad que es un conjunto que sufre en el retroceso.

En Brasil diferencian a Flamengo y Palmeiras de la siguiente manera: el Mengão necesita jugar bien para ganar; el Verdão, en cambio, es un equipo que puede no jugar bien y aun así quedarse con el resultado.

El de Río de Janeiro, cuando se concentra, te baila. Puede meter varios goles en pocos minutos. El de São Paulo juega concentrado los 90 minutos y puede tener tramos buenos y malos, pero nunca será superado en concentración.

Racing tiene lo que a Flamengo a veces le falta: compromiso. Ahí puede estar el gran secreto para el equipo de Gustavo Costas. Los de Filipe Luís, muchas veces, sobran el encuentro (quedó demostrado en la serie con Estudiantes).

Los primeros 20 minutos serán claves para mostrar cómo está cada equipo. Maravilla y Solari serán fundamentales en las contras. Los defensores deberán encargarse de Pedro, De Arrascaeta y de todos los volantes llegadores que tiene el equipo local.

Jogo Bonito vs garra. Actitud para contrarrestar un fútbol que, por momentos, es total. Ahí está la clave.