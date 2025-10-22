urgente24
A las 21:30, la Historia visita el Maracaná: Racing desafía al Flamengo

Racing
Racing

Racing de Gustavo Costas visita a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná.

22 de octubre de 2025 - 08:39

EN VIVO

Si bien es el primero de los dos partidos, la Academia se puede basar en el antecedente de Estudiantes de La Plata para hacer un análisis: lo importante es llegar con vida a la vuelta y por eso mismo lo que pase en la noche de este 22 de octubre va a ser importantísimo.

Aunque tiene varios jugadores complicados desde lo físico, Costas pondrá todo lo que tiene para afrontar lo que quizá sea la serie más importante desde que es DT de Racing.

Flamengo busca volver a repetir lo que consiguió en 1981, 2019 y 2022. El Mengao, sin dudas, es uno de los equipos más relevantes de los últimos tiempos a nivel Conmebol. La Academia, por su parte, quiere repetir lo conseguido en 1967. De la mano de Costas se transformó en un "cuco" de los brasileros y quiere demostrarlo ante un equipo que a priori, es más todos los que ya se enfrentó.

La Libertadores no es la única que tiene acción, ayer 21 de octubre hubo Copa Sudamericana y siguiendo con las competiciones continentales, tanto ayer como hoy, hubo y habrá Champions League.

En el maravilloso mundo de Chiqui Tapia, continúa la fecha 13 del Torneo Clausura que comenzó el pasado viernes 17 de octubre. Huracán y Central Córdoba cierran la jornada en la previa de un fin de semana que no tendrá Liga Profesional pero si algunos partidos que serán interesantes.

Live Blog Post

Flamengo vs Racing y cuestiones tácticas a tener en cuenta

Todo indica que Flamengo saldrá con un 4-2-3-1 en el Maracaná, mientras que Racing oscilará entre un 5-2-3 y un 4-3-3 (que por momentos puede convertirse en un 4-5-1).

Los números del Brasileirao dicen una cosa, pero la realidad marca otra: es tan cierto que el Fla es el equipo que menos goles recibió en lo que va del torneo brasileño, como también es verdad que es un conjunto que sufre en el retroceso.

En Brasil diferencian a Flamengo y Palmeiras de la siguiente manera: el Mengão necesita jugar bien para ganar; el Verdão, en cambio, es un equipo que puede no jugar bien y aun así quedarse con el resultado.

El de Río de Janeiro, cuando se concentra, te baila. Puede meter varios goles en pocos minutos. El de São Paulo juega concentrado los 90 minutos y puede tener tramos buenos y malos, pero nunca será superado en concentración.

Racing tiene lo que a Flamengo a veces le falta: compromiso. Ahí puede estar el gran secreto para el equipo de Gustavo Costas. Los de Filipe Luís, muchas veces, sobran el encuentro (quedó demostrado en la serie con Estudiantes).

Los primeros 20 minutos serán claves para mostrar cómo está cada equipo. Maravilla y Solari serán fundamentales en las contras. Los defensores deberán encargarse de Pedro, De Arrascaeta y de todos los volantes llegadores que tiene el equipo local.

Jogo Bonito vs garra. Actitud para contrarrestar un fútbol que, por momentos, es total. Ahí está la clave.

Live Blog Post

Germán García Grova se sumó a los rumores de Nahitan Nández a Boca

Damián Iribarren destapó una serie de pronunciaciones periodísticas por una posible llegada de Nahitan Nández (además de Paulo Dybala), a Boca Juniors.

Germán García Grova, especialista en mercado de pases, aseguró:

  • Al uruguayo le quedan 18 meses de contrato
  • Su cláusula de salida es de US$8M
  • Existieron contactos entre el jugador y el Pte. de Boca
  • Desde Al Qadsiah manifiestan que NN está cómodo allí y no plantean su salida.
Live Blog Post

Gimnasia de Jujuy y el escándalo con Lucas Comesaña

Según afirmó el medio Primera Nacional mediante X, Gimnasia de Jujuy presentó tres posibles escenarios luego del escándalo con Lucas Comesaña en el enfrentamiento ante Deportivo Madryn. Cabe recordar que el encuentro fue suspendido en el entretiempo.

Los escenarios planteados por el conjunto jujeño son:

  • Continuar el partido en Jujuy a puertas cerradas, haciéndose cargo de los gastos de Madryn.
  • Reanudar el cotejo en Buenos Aires a puertas cerradas, costeando los gastos de Madryn.
  • Repetir el encuentro para garantizar la igualdad deportiva.
Live Blog Post

Newell´s Old Boys tiene nuevo DT

Luego de la derrota 1-3 ante Argentinos Juniors, Ogro Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario.

El ex jugador era el DT de la reserva y la Comisión Directiva se inclinó por él para afrontar las últimas tres jornadas del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los partidos que le quedan a la Lepra son:

  • Unión (L)
  • Huracán (V)
  • Racing (L)

A falta de tres jornadas, así está la tabla para no descender por tabla anual

Atlético Tucumán – PTS: 31 – PJ: 29

Banfield – PTS: 31 – PJ: 29

Sarmiento – PTS: 30 – PJ: 28

Newell’s – PTS: 30 – PJ: 29

Gimnasia – PTS: 29 – PJ: 29

Talleres – PTS: 27 – PJ: 29

Godoy Cruz – PTS: 27 – PJ: 29

San Martín – PTS: 26 – PJ: 29

Live Blog Post

En Uruguay hablan de posible nuevo DT para Boca

Informan desde Uruguay que Boca le consultó 'informalmente' a Juan Pedro Damiani por la situación de Diego Aguirre para que sea el DT Xeneize en 2026.

Live Blog Post

El rumor de Boca y Paulo Dybala

El periodista Damián Iribarren sorprendió en América TV al decir que que Paulo Dybala le habría dado el si a Juan Román Riquelme si Boca clasifica a la Copa Libertadores.

Los periodistas Diego Yudcovsky y Marcelo González hablaron al respecto.

Con cierta lógica y prudencia, la respuesta de González a este rumor, fue que primero el Xeneize deberá ocuparse de lo de ahora y de efectivamente clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Hoy por hoy el Xeneize está fuera de la zona de playoffs en el Torneo Clausura y también sin lugar de clasificación a la Copa Libertadores.

Es cierto que debe el partido con Barracas Central (que se jugará el lunes 27 de octubre desde las 16 horas), pero la derrota ante Belgrano lo puso en un lugar complicado al club de la Ribera.

En caso de que se efectivice la clasificación, probablemente tanto Paulo Dybala como Nahitan Nández, sean dos nombres que estén en la agenda bostera.

Ahora bien, no hay que dejar pasar que en el mismo programa donde Iribarren dijo esto, Leo Paradizo mencionó la posibilidad de que Mauro Icardi juegue en Peñarol de Uruguay.

Es decir, Lape Club Social, se caracteriza por dar este tipo de rumores.

Live Blog Post

Racing y su sueño ante Flamengo

Este miércoles 22 de octubre, Flamengo y Racing jugarán la ida de las semifinales de la Copa Libertadores desde las 21:30 horas en el estadio Maracaná.

El antecedente Estudiantes de La Plata será importante para Gustavo Costas. Durante 30 minutos, el Pincha fue totalmente superado por el Mengao y durante 150 estuvo con vida y demostró que se le puede ganar a un equipo que tiene un presupuesto que vale casi el triple que el de la Academia.

Según Transfermarkt, el plantel del equipo brasilero tiene un valor de 195,9 millones de euros mientras que el de Racing, 77,23.

El encuentro, se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro principal, será el venezolano Jesús Valenzuela

Formaciones

FLAMENGO:

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo u Ortiz, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

RACING:

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

LOS ÚLTIMOS 5 PARTIDOS DE CADA UNO

  • Flamengo 3 - 2 Palmeiras | 19 de octubre de 2025 | Brasileirao
  • Botafogo 0 - 3 Flamengo | 15 de octubre de 2025 | Brasileirao
  • Bahia 1 - 0 Flamengo | 5 de octubre de 2025 Brasileirao
  • Flamengo 0 - 0 Cruzeiro | 2 de octubre de 2025 | Brasileirao
  • Corinthians 1 - 2 Flamengo | 28 de septiembre de 2025 | Brasileirao
  • Racing Club 1 - 0 Aldosivi | 17 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
  • Banfield 1 - 3 Racing | 11 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
  • Racing 0 - 0 Independiente Rivadavia | 6 de octubre de 2025 | Torneo Clausura
  • Racing 0 - 1 River | 2 de octubre de 2025 | Copa Argentina
  • Racing 0 - 0 Independiente | 28 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura
Live Blog Post

Necaxa de Fernando Gago

Necaxa de Fernando Gago logró un punto sobre el final del partido ante Cruz Azul.

El equipo del ex entrenador de Boca Juniors está anteúltimo en la Liga MX y de las 9 unidades que queda, necesita sacar la mayor cantidad posible si es que quiere aspirar a jugar siquiera el repechaje.

Live Blog Post

Partidos de Champions League

Estos fueron los resultados de la jornada de ayer 21 de octubre de Champions League. Entre lo más destacado, la victoria del Barcelona, el 4 a 0 del Arsenal al Atlético de Madrid y el 7-2 del PSG a Bayer Leverkusen.

Barcelona – 6 : 1 – Olympiacos

Kairat Almaty – 0 : 0 – Pafos FC

Arsenal – 4 : 0 – Atlético

Leverkusen – 2 : 7 – PSG

FC Copenhague – 2 : 4 – Dortmund

Newcastle Utd – 3 : 0 – Benfica

PSV – 6 : 2 – Napoli

St. Gilloise – 0 : 4 – Inter

Villarreal – 0 : 4 – Man City

LA FECHA DE HOY 22 DE OCTUBRE

Athletic – vs – FK Qarabag – 13:45

Galatasaray – vs – Bodo Glimt – 13:45

Monaco – vs – Tottenham – 16:00

Atalanta – vs – Slavia Praga – 16:00

Chelsea – vs – Ajax – 16:00

Eintracht – vs – Liverpool – 16:00

Bayern – vs – Brujas – 16:00

Real Madrid – vs – Juventus – 16:00

Sporting – vs – Marsella – 16:00

Live Blog Post

Sigue la fecha del Torneo Clausura

Quizá aprovechando que el próximo fin de semana no habrá Torneo Clausura por las elecciones, en AFA buscaron darle amplitud a la fecha 13.

Esta, comenzó el pasado viernes 17 de octubre y finalizará hoy con Huracán vs Central Córdoba de Santiago del Estero, que jugarán desde las 19:30 horas en el Tomás Adolfo Ducó.

Así están las posiciones en ambas zonas hasta el momento:

ZONA A

Estudiantes – PTS: 21 – PJ: 13

Unión – PTS: 20 – PJ: 13

Defensa – PTS: 19 – PJ: 13

Argentinos – PTS: 18 – PJ: 13

Central Córdoba – PTS: 18 – PJ: 13

Belgrano – PTS: 18 – PJ: 13

Barracas – PTS: 18 – PJ: 12

Tigre – PTS: 18 – PJ: 13

Racing – PTS: 17 – PJ: 13

Boca Juniors – PTS: 17 – PJ: 12

Banfield – PTS: 17 – PJ: 13

Huracán – PTS: 16 – PJ: 13

Independiente Rivadavia – PTS: 13 – PJ: 13

Newell’s – PTS: 13 – PJ: 13

Aldosivi – PTS: 9 – PJ: 13

ZONA B

Riestra – PTS: 27 – PJ: 13

Lanús – PTS: 26 – PJ: 13

Vélez – PTS: 25 – PJ: 13

Central – PTS: 24 – PJ: 12

River – PTS: 19 – PJ: 13

San Lorenzo – PTS: 19 – PJ: 13

San Martín – PTS: 17 – PJ: 13

Atl. Tucumán – PTS: 15 – PJ: 13

Sarmiento – PTS: 15 – PJ: 13

Instituto – PTS: 15 – PJ: 13

Talleres – PTS: 14 – PJ: 13

Gimnasia – PTS: 13 – PJ: 13

Platense – PTS: 13 – PJ: 13

Godoy Cruz – PTS: 10 – PJ: 13

Independiente – PTS: 6 – PJ: 12

Live Blog Post

Ida en Copa Sudamericana

Independiente del Valle de Ecuador tenía todo para quedarse con la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Dudu y Hulk armaron una gran jugada y finalmente arruinaron las esperanzas de los ecuatorianos de llevarse el primer chico.

Se van 1 a 1 a Brasil.

La otra semifinal, Universidad de Chile vs Lanús, será mañana 23 de octubre desde las 19 horas.

