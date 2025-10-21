Enloqueció Leandro Díaz en Atlético Tucumán: Enfrentó a los hinchas y fulminó al vice

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980473413920780629&partner=&hide_thread=false LOS HINCHAS DE ATLÉTICO TUCUMÁN LE TIRARON BILLETES A SUS PROPIOS JUGADORES pic.twitter.com/IGSv61uw5K — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 21, 2025

Y a la hora de hablar de los directivos, volvió a ser lapidario: “Es difícil que cuando entrenamos los vemos tres veces a los dirigentes en el año. Después, cuando vamos a jugar con Boca o River se pelean por ir, micro, aviones, todo, se pelean por estar en esos partidos. Es así, no importa lo que pasé acá o después, yo vine y no por plata”.

En el final, luego de hacer una autocrítica, reconocer que “no jugamos bien y entendemos a la gente”, el delantero soltó: “Con Godoy Cruz va a ser mi último partido acá. Era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero creo que no se puede. Ojalá la gente entienda que el enojo no es con ellos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980473491142197694&partner=&hide_thread=false Billetes de 10 PESOS JAJAJA pic.twitter.com/ggMJCWETSX — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 21, 2025

“A ELLOS AHÍ”

Tras el empate de San Lorenzo, los hinchas del ‘Decano’ estallaron contra los jugadores y fue Leandro Díaz el que anticipó sus declaraciones y señaló el lugar donde se ubican los dirigentes: “A ellos ahí, la co… A ellos tienen que insultar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980459034789724640&partner=&hide_thread=false La gente de Atlético Tucumán entono la más maravillosa música y El Loco Díaz se enojó pic.twitter.com/8ECcT4V1ky — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 21, 2025

La imagen viral: casi le abren la puerta para pelearse con un plateista

Finalizado el partido y mientras sus compañeros recibieron proyectiles, Leandro Díaz señaló a un plateista y lo invitó a pelear en la puerta que separa campo de juego y tribuna. Lo insólito, es el empleado del ‘Decano’ que buscó la llave para abrir la puerta mientras otro hincha le pidió al delantero que se vaya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980483616208511205&partner=&hide_thread=false EL LOCO DÍAZ NO SE CALLÓ NADA Y CONTÓ QUE SE IRÁ DE ATLÉTICO TUCUMÁN: el delantero habló tras la noche caliente que se vivió en el Monumental José Fierro en la derrota 1-2 del Decano contra San Lorenzo.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/InXRgaGMb0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Guillermo Acosta se cruzó con los periodistas: “Ustedes sacan cosas que no tienen nada que ver”

Con las tensiones altas, ‘Bebe’ Acosta, referente del plantel, no frenó a dar declaraciones con los medios y apuntó contra los periodistas: “Ustedes siempre sacan cosas que no tienen nada que ver”, apunto.

Luego de invitar a los medios al complejo de entrenamiento para “explicarle” lo que está pasando y se retiró con un descargo: “Hace doce años que estoy acá y me han hecho sentir como un hijo de p…”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980619150528561244&partner=&hide_thread=false El Bebe Acosta, jugador de Atlético Tucumán, discutió con periodistas después del partido contra San Lorenzo pic.twitter.com/oPolRP66PI — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 21, 2025

El difícil momento que atraviesa Atlético Tucumán

El incidente no fue aislado. Según trascendió, la previa del partido también estuvo marcada por una decisión de protesta del plantel, que resolvió no concentrar la noche anterior. Los jugadores recién se reunieron al mediodía del domingo, en señal de malestar por premios impagos correspondientes a los encuentros frente a River, Talleres y Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980468234785612147&partner=&hide_thread=false UNA IMAGEN DE NO CREER EN EL MONUMENTAL JOSÉ FIERRO: casi le abren la puerta al Loco Díaz para que se pelee con los hinchas de Atlético Tucumán tras la derrota 1-2 ante San Lorenzo. pic.twitter.com/8I7HNWpo0o — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

A tres fechas del cierre del Clausura, Atlético Tucumán pelea por un lugar en los octavos de final y, por ahora, se mantiene octavo en la Zona B, aunque con el riesgo de ser superado por Sarmiento si los resultados no acompañan.

Entre la presión de la tabla, la crisis interna y la reacción de su máxima figura, el clima en el José Fierro se volvió un reflejo de un equipo que necesita resultados y calma con urgencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980451806128771311&partner=&hide_thread=false MOMENTO DE TENSIÓN EN TUCUMÁN: algunos hinchas del Decano se treparon al alambrado en el Monumental José Fierro.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DV2UnaZ5PT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

San Lorenzo remontó, le ganó a Atlético Tucumán por 2-1 y se acerca a la clasificación en el Torneo Clausura

San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán al término del partido que disputaron en la noche de este último lunes 20/10, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El primer gol de la primera etapa llegó a los ocho minutos, por medio del defensor Marcelo Ortiz, mientras que el atacante Alexis Cuello igualó de penal en el quinto minuto de descuento y el volante Nicolás Tripichio remontó a los cuatro minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude deberán recibir a Riestra, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y hora a definir.

Embed - ATLÉTICO TUCUMÁN 1 - 2 SAN LORENZO | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Independiente: Arde el plantel y para Gustavo López son "perdedores" que tienen que hacer tiktoks

La mujer de Diego Placente sorprendió a todos con una profunda reflexión post Mundial Sub 20

Es campeón de Suecia, el pueblo tiene 1450 habitantes y jugará Champions League

Champions League: Los 4 partidos que no te podés perder

El equipo de Marcelo Tinelli hizo la gran "David y Goliat" y ascendió

Escándalo en Olimpia-Cerro Porteño: Un arquero agredido e insultos en vivo