Etanol y riesgo de cáncer: UE evalúa "prohibir" esta sustancia presente en desinfectantes de manos

¿Qué ocurre si el Comité de Biocidas considera que el etanol es cancerígeno?

De acuerdo con la agencia de la Unión Europea, si el Comité de Biocidas concluye que el etanol es carcinógeno (además de mutagénico o tóxico para la reproducción), se recomendaría su sustitución.

"Se considerará una sustancia que cumple los criterios de exclusión y candidata a la sustitución para su uso en biocidas", indica.

Los biocidas son productos, como los desinfectantes de manos, que ayudan a prevenir y controlar la propagación de enfermedades.

Asimismo, informó que realizaron una consulta a terceros donde se podían presentar alternativas al uso de etanol en biocidas.

Según la agencia, si bien esta información sobre posibles alternativas "no influye en la decisión sobre la autorización del etanol como sustancia activa (...) será relevante para la decisión de los Estados miembros de la UE sobre la autorización de biocidas que contienen etanol".

La ECHA también señala que los productos biocidas (tipos 1, 2 y 4) que contienen etanol y que se encuentran actualmente en el mercado pueden utilizarse.

Tipo de producto 1: Productos de higiene humana, como desinfectantes de manos;

Tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados al contacto directo con personas o animales; y

Tipo de producto 4: Productos utilizados en áreas de alimentos y piensos

Impacto en la industria de la salud

Por otro lado, FT destaca que las alarmas ya están sonando en la industria de la salud.

“El impacto en los hospitales sería enorme”, dijo Alexandra Peters, de la Universidad de Ginebra y de la red Clean Hospitals.“Las infecciones asociadas a la atención médica matan a más personas en todo el mundo cada año que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos”, declaró al Financial Times.

“La higiene de manos, especialmente con desinfectante a base de alcohol, evita 16 millones de infecciones en todo el mundo al año”.

Está previsto que el comité de la agencia que examina las sustancias biocidas activas se reúna del 24 al 27 de noviembre y envíe la recomendación sobre el etanol a la Comisión Europea, que tomará la decisión final.

