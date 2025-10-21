El etanol es una sustancia ampliamente usada en productos, como desinfectantes de manos. Su seguridad y eficacia están siendo revisadas y podría ser reclasificado en Europa. Según Financial Times (FT), la Unión Europea (UE) considera "prohibir" el etanol por "temor al cáncer".
SEGÚN FINANCIAL TIMES
Etanol y riesgo de cáncer: UE evalúa "prohibir" esta sustancia presente en desinfectantes de manos
El etanol, una sustancia usada en productos como desinfectantes de manos, está en la mira por posible vinculo con el cáncer.
¿El etanol es cancerígeno?
El etanol está en la mira por su posible vinculo con el riesgo de cáncer, luego de que se presentara un informe de evaluación de un grupo de trabajo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), una agencia de la Unión Europea.
De acuerdo con FT, una recomendación interna del 10 de octubre "señaló que el etanol es una sustancia tóxica que aumenta el riesgo de cáncer y complicaciones en el embarazo y que debe ser reemplazada en productos de limpieza y otros productos".
Esto podría hacer que el etanol sea reclasificado como una "sustancia peligrosa que aumenta el riesgo de cáncer", agrega el medio.
Todavía no hay una decisión final sobre el etanol. Será tomada por la Comisión Europea, basándose en la opinión del Comité de Biocidas (BPC)
¿Qué ocurre si el Comité de Biocidas considera que el etanol es cancerígeno?
De acuerdo con la agencia de la Unión Europea, si el Comité de Biocidas concluye que el etanol es carcinógeno (además de mutagénico o tóxico para la reproducción), se recomendaría su sustitución.
"Se considerará una sustancia que cumple los criterios de exclusión y candidata a la sustitución para su uso en biocidas", indica.
Los biocidas son productos, como los desinfectantes de manos, que ayudan a prevenir y controlar la propagación de enfermedades.
Asimismo, informó que realizaron una consulta a terceros donde se podían presentar alternativas al uso de etanol en biocidas.
Según la agencia, si bien esta información sobre posibles alternativas "no influye en la decisión sobre la autorización del etanol como sustancia activa (...) será relevante para la decisión de los Estados miembros de la UE sobre la autorización de biocidas que contienen etanol".
La ECHA también señala que los productos biocidas (tipos 1, 2 y 4) que contienen etanol y que se encuentran actualmente en el mercado pueden utilizarse.
- Tipo de producto 1: Productos de higiene humana, como desinfectantes de manos;
- Tipo de producto 2: Desinfectantes y alguicidas no destinados al contacto directo con personas o animales; y
- Tipo de producto 4: Productos utilizados en áreas de alimentos y piensos
Impacto en la industria de la salud
Por otro lado, FT destaca que las alarmas ya están sonando en la industria de la salud.
“El impacto en los hospitales sería enorme”, dijo Alexandra Peters, de la Universidad de Ginebra y de la red Clean Hospitals.“Las infecciones asociadas a la atención médica matan a más personas en todo el mundo cada año que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos”, declaró al Financial Times.
“La higiene de manos, especialmente con desinfectante a base de alcohol, evita 16 millones de infecciones en todo el mundo al año”.
Está previsto que el comité de la agencia que examina las sustancias biocidas activas se reúna del 24 al 27 de noviembre y envíe la recomendación sobre el etanol a la Comisión Europea, que tomará la decisión final.
---------
Más noticias en Urgente24
3 maneras sorpresivas de reducir la presión arterial alta, según la ciencia
Osteoporosis: Por qué prevenir la primera fractura es "esencial" y cómo hacerlo
¿Se puede aliviar el dolor sin medicamentos? Expertos ofrecen consejos
5 pequeños hábitos para mantener tu columna sana, según expertos
6 alimentos que contienen melatonina para dormir profundamente