"La trampa" que se creó Milei y los "escenarios de pesadilla" que enfrenta, según The Economist

Una trampa

No obstante, encuentra en esa "misión" de Milei "una falla", que es el atraso del tipo de cambio como ancla contra la inflación. Por lo que considera que "en lugar de ser una herramienta transitoria, la política de gestión de la moneda se ha convertido en una trampa".

Señala que sostener el peso le costó al país miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central y una tasa de interés muy elevada, lo que ha "arrastrado" al crecimiento, generando un marco en el que el empleo ahora es una preocupación mayor a la inflación que Milei se propuso mantener a raya. Al combo, The Economist suma las sospechas de corrupción que se destaparon alrededor del gobierno libertario.

Luego, la publicación aborda la asistencia financiera "sin precedentes" que Donald Trump le ofreció a Milei por considerarlo un "alma gemela ideológica".

Enumera la firma del acuerdo de "estabilización económica" que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este martes, el swap de US$20 mil millones anunciado, las intervenciones en el mercado de cambios -calcula en US$750 millones las ventas para "comprar pesos"- y ahora el intento de que bancos de Wall Street faciliten otros US$20 mil millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1980612877753917619&partner=&hide_thread=false .@POTUS @realDonaldTrump’s America First economic agenda has already provided over $2 trillion in tax cuts for middle class Americans, lower taxes and less red tape for small businesses, and the strength on the world stage to both counter our adversaries and support our allies.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2025

"A pesar de ello, los mercados siguen sin convencerse. El peso ha seguido debilitándose y los bonos argentinos cotizan a poco menos de 60 centavos por dólar", contrasta.

Escenarios de pesadilla

A partir de allí, The Economist plantea 3 escenarios, de los cuales 2 "son de pesadilla".

El primero de ellos implica una derrota electoral que deje a Milei sin margen siquiera para defender sus vetos en el Congreso, todo mientras se devalúa la moneda sin control. "Esto significaría un caos financiero y una parálisis política", agrega.

El otro escenario "desolador" prescinde del resultado electoral y se refiere a que el Gobierno continúe con la política del dólar atrasado "despilfarrando más dólares escasos" y con las tasas de interés "exorbitantemente altas, perjudicando el crecimiento".

"Cualquier escenario probablemente significaría el fin del audaz experimento reformista del Sr. Milei", indica.

En cambio, la 3ra vía es un poco más auspiciosa si LLA "obtiene un tercio de los escaños en la Cámara Baja, podrá defender su veto presidencial. Las encuestas de opinión sugieren que esto es posible", sostiene.

Pero incluso en ese caso The Economist plantea que, de todas formas, deberá haber un nuevo régimen cambiario que elimine las bandas y deje al dólar flotar libremente, lo que puede provocar -reconoce- una suba "considerable" del tipo de cambio.

"Para evitar el caos, debería anunciar un nuevo marco para fijar las tasas de interés internas y controlar la inflación, proporcionando así un ancla a la economía", sugiere.

Si bien remarca que la Argentina ya intentó algo similar "muchas veces", señala que la disciplina fiscal que Milei ha mostrado "podría ser suficiente para capear un pico inflacionario temporal".

En tanto que la ayuda de USA, considera, "podría ayudar al banco central a reducir la volatilidad a medida que el peso alcanza un nuevo nivel, con un riesgo de pérdida mucho menor para los contribuyentes estadounidenses que las intervenciones actuales del Tesoro".

The Economist también apunta a la necesidad de que Milei haga un "reajuste político" que busque una "coalición más amplia" que le permita aprobar leyes, lo que debería ocurrir desde la misma noche de las elecciones, sugiere.

"Para Argentina, el guión es demasiado familiar: una crisis cambiaria sufrida por un gobierno incapaz de conseguir el apoyo público adecuado. Durante décadas, esta historia siempre ha estado al borde del desastre. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el proyecto del Sr. Milei tenga un final diferente", concluye.

Más contenido de Urgente24

Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

La Cámara Electoral prohibió el conteo nacional de votos: Deberá hacerse por distrito

Dólar: Todo indica que hay venta del BCRA (y del Tesoro de USA)

Javier Milei no habla de victoria y plantea un "buen resultado" el 26/10 para no perder a Trump