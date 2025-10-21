A menos de una semana de las elecciones legislativas, los números empezaron a inquietar al peronismo bonaerense. Las últimas encuestas internas muestran que La Libertad Avanza recortó la distancia en la provincia de Buenos Aires, el distrito que define la pulseada nacional.
ELECCIONES
El peronismo recibió una noticia inesperada en Buenos Aires y apuestan a Axel y Cristina para revertirla
El peronismo bonaerense ajusta las tuercas en la recta final de la campaña. Una mala noticia los sorprendió y deben acudir a sus máximos líderes.
En ese sentido, el peronismo dio un giro en su estrategia y ya preparan un cierre de campaña más emotivo, con Cristina Kirchner y Axel Kicillof como figuras clave para retener el voto.
Los números en Buenos Aires
Los sondeos marcan que la brecha entre Fuerza Patria y el oficialismo nacional ronda los 7 a 10 puntos, muy por debajo de los 14 que habían conseguido en septiembre. El dato cayó como un baldazo de agua fría en el comando de campaña kirchnerista, donde hasta hace unas semanas se hablaba de una victoria cómoda.
“Se emparejó más de lo que esperábamos. Hay cansancio, hay enojo, y también hay mucho voto que todavía no está definido”, reconoció un dirigente del PJ del conurbano.
Axel y Cristina y la interna peronista
La nueva foto electoral volvió a encender las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que en las últimas semanas evitaron mostrarse juntos. Algunos sectores del kirchnerismo cuestionan la decisión del gobernador de desdoblar los comicios bonaerenses, algo que, dicen, le restó arrastre al espacio y complicó la estrategia general.
Desde La Plata, sin embargo, defienden la jugada: “Si no se desdoblaba, hoy ni siquiera estaríamos discutiendo esta elección. Lo de septiembre nos dio aire y ahora vamos por consolidar ese voto”, aseguran en el entorno de Kicillof, que intenta mantener la calma y bajar el tono a las diferencias internas.
En el kirchnerismo duro, en cambio, hay malestar con la falta de un mensaje unificado y con la “tibieza” del discurso frente al avance libertario. “La gente necesita que Cristina aparezca, que hable, que ordene. Es la única que puede volver a encender el fuego militante”, expresó un referente de la Primera Sección.
El factor Milei y el intento de reacción
En el peronismo reconocen que parte del repunte de La Libertad Avanza se debe a la figura del propio Javier Milei, que se metió de lleno en la campaña bonaerense con recorridas y apariciones junto a sus candidatos. Su presencia generó impacto en sectores desencantados con la política tradicional y reforzó el voto opositor en zonas donde el kirchnerismo solía ganar sin dificultad.
El crecimiento del oficialismo nacional en los sondeos hizo que, dentro del PJ, empiecen a hablar de un “efecto polarización”: un llamado al voto útil para frenar a Milei y evitar que avance sobre el territorio bonaerense.
“Está claro que la estrategia de Milei es provincializar la elección y aprovechar el enojo social. Por eso necesitamos que Cristina y Axel vuelvan a ser el eje del discurso, que muestren unidad”, resumió un intendente del conurbano sur.
La carta final: unidad y llamado al voto
Con ese diagnóstico, en las últimas horas creció la presión para que Cristina Kirchner y Kicillof aparezcan juntos antes del domingo. Algunos dirigentes piden un acto compartido o al menos un mensaje grabado en el que ambos llamen a votar masivamente.
El temor principal pasa por el ausentismo, que según proyecciones oficiales podría rondar el 30%. “El voto peronista se gana en la calle y con emoción. Si la gente se queda en la casa, perdemos”, sintetizó un funcionario de la Gobernación.
Mientras tanto, en los equipos de campaña trabajan contrarreloj para ajustar la comunicación y reforzar la presencia territorial. La consigna de estos días es clara: cerrar filas, bajar tensiones y movilizar a la base peronista.
El domingo 26 será la prueba final. En el peronismo lo saben: una diferencia mínima en la provincia puede cambiar el mapa político nacional.
___________________________
Más noticias en Urgente24:
"Yategate": La Justicia vuelve a investigar la fortuna de Insaurralde tras el escándalo del yate en Marbella
La Cámara Nacional Electoral prohibió el conteo nacional de votos: Deberá hacerse por distrito
A favor de Caren Tepp: Ordenan eliminar mensajes falsos replicados por Milei