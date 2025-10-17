17 DE OCTUBRE
El peronismo aprovecha el día de la Lealtad para fulminar a Milei: El comunicado que le dedicaron
El peronismo disparó munición gruesa contra el presidente Javier Milei. Lo acusan de "vender" la Argentina a Estados Unidos.
Bajo el título “Frente a la entrega de Milei, ¡La fuerza de la Patria!”, los legisladores encabezados por José Mayans marcaron su posición en el 80° aniversario del Día de la Lealtad, una efeméride clave para el movimiento justicialista.
“El gobierno de Milei ha entregado el manejo de la política económica y financiera a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestro suelo patrio está gravemente en peligro”, sostiene el documento difundido este jueves.
El peronismo es claro: “Dependencia o liberación”
El texto apela a los símbolos fundacionales del peronismo, evocando la histórica consigna “Braden o Perón” de 1945, para trazar un paralelismo con la actualidad.
“A ochenta años de aquel 17 de octubre, la disyuntiva sigue vigente: dependencia o liberación”, afirman los senadores, que advierten sobre una “nueva forma de sometimiento” impulsada —según ellos— desde la Casa Rosada.
El comunicado denuncia que Milei “celebra la extorsión extranjera” y que su acercamiento con Washington representa “una humillación inédita para el pueblo argentino”.
“Todo por conseguir un salvataje electoral de corto plazo, sacrificando los recursos estratégicos del país”, apuntan.
Críticas al modelo económico de Milei y a la política institucional
Los legisladores de UP vinculan el modelo económico libertario con un “proceso de saqueo”, que —dicen— favorece la especulación financiera y la entrega de sectores clave como la energía, los recursos naturales y la industria nuclear.
“Milei aplica un modelo de usura que destruyó el poder adquisitivo, cerró pymes y hundió las economías regionales”, remarcan. Además, acusan al Presidente de “avasallar las instituciones”, gobernar “sin presupuesto” y “violar la Constitución con decretos y endeudamiento sin control parlamentario”.
“Una entrega sin precedentes”
El comunicado no escatima en definiciones duras. “Estamos ante una entrega sin precedentes, que pone en riesgo la independencia económica y la soberanía política por las que lucharon generaciones enteras”, sostiene el documento.
También señalan como “obscenidades institucionales” la designación de jueces por decreto y los enfrentamientos con gobernadores y legisladores. “Milei desprecia las instituciones y gobierna como si la República fuera su empresa personal”, lanzan.
Llamado a la unidad y a frenar al gobierno en las urnas
En el tramo final, los senadores kirchneristas apelan a la unidad del movimiento y a la movilización popular.
“Frente a este caos, la unidad del peronismo y del campo popular debe ser superior al conflicto. A 80 años del Día de la Lealtad, convocamos al pueblo a poner un freno a las políticas de entrega del gobierno de Milei”, enfatizan.
El texto concluye con una cita de Juan Domingo Perón y un mensaje de tono combativo: “Nuestra lucha sigue siendo por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. La historia nos impone defender lo que es nuestro”.
