El peronismo aprovecha el día de la Lealtad para fulminar a Milei: El comunicado que le dedicaron

El comunicado denuncia que Milei “celebra la extorsión extranjera” y que su acercamiento con Washington representa “una humillación inédita para el pueblo argentino”.

“Todo por conseguir un salvataje electoral de corto plazo, sacrificando los recursos estratégicos del país”, apuntan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senadores_UxP/status/1979020018953175519&partner=&hide_thread=false • A 80 años del 17 de octubre de 1945: FRENTE A LA ENTREGA DE MILEI, ¡LA FUERZA DE LA PATRIA! pic.twitter.com/OFlDXGj4ke — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) October 17, 2025

Críticas al modelo económico de Milei y a la política institucional

Los legisladores de UP vinculan el modelo económico libertario con un “proceso de saqueo”, que —dicen— favorece la especulación financiera y la entrega de sectores clave como la energía, los recursos naturales y la industria nuclear.

“Milei aplica un modelo de usura que destruyó el poder adquisitivo, cerró pymes y hundió las economías regionales”, remarcan. Además, acusan al Presidente de “avasallar las instituciones”, gobernar “sin presupuesto” y “violar la Constitución con decretos y endeudamiento sin control parlamentario”.

“Una entrega sin precedentes”

El comunicado no escatima en definiciones duras. “Estamos ante una entrega sin precedentes, que pone en riesgo la independencia económica y la soberanía política por las que lucharon generaciones enteras”, sostiene el documento.

También señalan como “obscenidades institucionales” la designación de jueces por decreto y los enfrentamientos con gobernadores y legisladores. “Milei desprecia las instituciones y gobierna como si la República fuera su empresa personal”, lanzan.

Llamado a la unidad y a frenar al gobierno en las urnas

En el tramo final, los senadores kirchneristas apelan a la unidad del movimiento y a la movilización popular.

“Frente a este caos, la unidad del peronismo y del campo popular debe ser superior al conflicto. A 80 años del Día de la Lealtad, convocamos al pueblo a poner un freno a las políticas de entrega del gobierno de Milei”, enfatizan.

El texto concluye con una cita de Juan Domingo Perón y un mensaje de tono combativo: “Nuestra lucha sigue siendo por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. La historia nos impone defender lo que es nuestro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senadores_UxP/status/1979161048834879959&partner=&hide_thread=false • 17 de octubre | Día de la Lealtad Peronista pic.twitter.com/hWjVy1SSK5 — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) October 17, 2025

