Un grupo de manifestantes entró hoy por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano y pide hablar con las autoridades para reclamar contra los recortes en el área.
TENSIÓN EN BELGRANO
ANDIS: El fallo de la Justicia contra el Gobierno y el desborde de los manifestantes
La protesta terminó en un caos en ANDIS, cuando tras gritos y forcejeos, los manifestantes ingresaron por la fuerza a las oficinas de Belgrano. Exigen reunirse con autoridades, a las que la Justicia impuso una fuerte multa.
Entre quienes protestan hay mayormente trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios. Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.
Y si bien la concentración comenzó en la calle, más tarde los manifestantes rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno de Javier Milei.
"Esto se desbordó, rompieron la entrada principal, el vallado de seguridad y ahora están entrando, rompiendo directamente las oficinas de una manera muy violenta", relató un testigo de la escena en un canal de televisión.
Según otros testigos, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación pero recibieron una respuesta negativa.
Fallo de Justicia y la multa a ANDIS
A la par de las protestas en la ciudad de Buenos Aires se conoció el falló de uno de los tribunales más relevantes de Mendoza que impuso a ANDIS un pago diario a favor de los beneficiarios que deberá afrontar el Estado nacional.
La Justicia lanzó un nuevo fallo contra el Estado nacional en el marco de las distintas causas locales contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las auditorías que llevaron a que miles de pensionados dejaran de cobrar su pago de ANSES.
Fue la Justicia Federal de San Rafael la que aplicó una sanción contra ANDIS y ANSES por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral en Mendoza, a pesar de que en otras provincias ya se habían reactivado.
El fallo obedece a una medida cautelar presentada por un sanrafaelino con discapacidad, que había sido suspendido del programa social sin auditoría previa.
En esta línea, hace casi dos meses, el tribunal ya había ordenado el restablecimiento inmediato del pago de la pensión. Sin embargo, ante el incumplimiento de los jueces Damián Bernales y Marcelo Garnica impusieron una severa multa diaria:
El caso expuso graves irregularidades: la suspensión se realizó sin acto administrativo ni notificación adecuada. El afectado nunca recibió la citación para la auditoría médica, lo que le impidió ejercer su derecho a defensa y presentar la documentación que avala su condición.
La decisión de ANDIS y ANSES sobre las pensiones no contributivas
En este caso, en particular, el demandante había sido notificado de la decisión de ANDIS en su lugar residencia, al que no le llegó la citación para la auditoría por supuestas "inconsistencias en los datos domiciliarios".
De haber recibido la citación, el hombre con discapacidad alegó que hubiese podido presentarse al turno con la documental que avala su pensión no contributiva.
ANSES presentó distintos recursos, que fueron desestimados, y la Justicia la intimó a dar cumplimiento con la orden judicial "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, pecuniarias y compulsivas, por día de retraso y en favor de la actora".
De esta manera, ambos organismos públicos nacionales recibieron el revés judicial y se verán obligados a pagar nuevamente la PNC a este prestatario junto con el retroactivo.
Otras noticias de Urgente24
Cerró sucursales una de las principales cadenas de supermercados y hay más de 100 empleados en vilo
El campo, según Coninagro: En agosto, la mitad de las actividades están en rojo
Biocombustibles: Se armó pelea entre provincias por una nueva ley y ventajas para una sola
Discapacidad: Marcha a la Andis tras la suspensión de la reunión para tratar los aumentos