ANDIS: El fallo de la Justicia contra el Gobierno y el desborde de los manifestantes

Fallo de Justicia y la multa a ANDIS

A la par de las protestas en la ciudad de Buenos Aires se conoció el falló de uno de los tribunales más relevantes de Mendoza que impuso a ANDIS un pago diario a favor de los beneficiarios que deberá afrontar el Estado nacional.

La Justicia lanzó un nuevo fallo contra el Estado nacional en el marco de las distintas causas locales contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las auditorías que llevaron a que miles de pensionados dejaran de cobrar su pago de ANSES.

Fue la Justicia Federal de San Rafael la que aplicó una sanción contra ANDIS y ANSES por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral en Mendoza, a pesar de que en otras provincias ya se habían reactivado.

El fallo obedece a una medida cautelar presentada por un sanrafaelino con discapacidad, que había sido suspendido del programa social sin auditoría previa.

image

En esta línea, hace casi dos meses, el tribunal ya había ordenado el restablecimiento inmediato del pago de la pensión. Sin embargo, ante el incumplimiento de los jueces Damián Bernales y Marcelo Garnica impusieron una severa multa diaria:

El caso expuso graves irregularidades: la suspensión se realizó sin acto administrativo ni notificación adecuada. El afectado nunca recibió la citación para la auditoría médica, lo que le impidió ejercer su derecho a defensa y presentar la documentación que avala su condición.

La decisión de ANDIS y ANSES sobre las pensiones no contributivas

image

En este caso, en particular, el demandante había sido notificado de la decisión de ANDIS en su lugar residencia, al que no le llegó la citación para la auditoría por supuestas "inconsistencias en los datos domiciliarios".

De haber recibido la citación, el hombre con discapacidad alegó que hubiese podido presentarse al turno con la documental que avala su pensión no contributiva.

ANSES presentó distintos recursos, que fueron desestimados, y la Justicia la intimó a dar cumplimiento con la orden judicial "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, pecuniarias y compulsivas, por día de retraso y en favor de la actora".

De esta manera, ambos organismos públicos nacionales recibieron el revés judicial y se verán obligados a pagar nuevamente la PNC a este prestatario junto con el retroactivo.

