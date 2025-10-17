Bessent, con la pólvora mojada, podría probar una costosa dosis de su propia medicina

Pero la declaración no impidió que la cotización mayorista abriera con sesgo al alza y tocara picos de $1.475. A ese precio apareció de la oferta por parte de bancos que operan ventas por cuenta y orden del Tesoro de USA, según contaron en la City.

Eso contrajo el precio del billete hasta los $1.455, que de todas formas significó una suba del 4% en relación al saldo previo.

De acuerdo a algunas estimaciones, al menos hasta el jueves Bessent dispuso la inyección de unos US$500 millones en la plaza local.

Si hubo intervención en el dólar financiero este viernes, tampoco se notó, ya que el CCL subió un 3,8%, hasta los $1.547. Así, la brecha con el mayorista se amplió al 6%.

El mensaje matutino de Bessent tampoco generó calma en el mercado de los bonos, que operaban a la baja.

¿Por qué no cede la presión dolarizadora? Según explicó Joaquín Cottani, exvice de Luis Caputo en el ministerio de Economía, el mercado percibe que después de las elecciones de este 23/10 habrá una corrección del tipo de cambio.

Es un golpe a la credibilidad de Bessent, que sostuvo que el "peso está subvaluado", es decir, que el dólar está caro, y que el esquema de bandas de flotación "es el adecuado". Los inversores no creen ninguna de las 2 cosas y le imprimen mayor velocidad a la habitual dolarización de carteras pre-electoral.

Así, el mercado corre al secretario del Tesoro, a pesar de que éste dispone nada menos que la máquina de imprimir dólares.

Sería una paradoja en la vida profesional de Bessent. Como integrante del equipo del financista George Soros, el ahora funcionario trumpista colaboró para debilitar la libra esterlina a principios de la década del 90.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierTimerman/status/1976740317480075419&partner=&hide_thread=false Año 1992 . Yo era el trader de libras esterlinas para Lehman . El fondo de Soros vendía a diario libras para romper la banda con el Marco alemán . Los ingleses hacían todo para sostener su moneda . El banco de Inglaterra ( The old lady ) era el banco central más prestigioso de… — javier timerman (@JavierTimerman) October 10, 2025

"El fondo de Soros vendía a diario libras para romper la banda con el marco alemán. Los ingleses hacían todo para sostener su moneda . El banco de Inglaterra (The old lady ) era el banco central más prestigioso de Europa . Más subía la tasa , más libras vendía Soros", rememoró en un tuit el analista financiero Javier Timerman, quien fue testigo del caso como corredor de libras para el desaparecido Lehman Brothers.

"La batalla parecía desigual, pero no lo fue. Inglaterra tuvo que romper su banda con el marco. Bessent fue partícipe de eso , yo entendí que nadie es más grande que el mercado. Bessent estuvo ahí castigando a Inglaterra por la rigidez de su moneda . Hoy en Argentina está convencido de lo contrario. El mercado dará su veredicto", agregó.

Hoy Bessent está del otro lado del mostrador tratando de sostener una paridad a la que el mercado se resiste. "Nadie es más grande que el mercado". Bessent debería saberlo. 35 años después, podría tomar una amarga y costosa dosis de su propia medicina.

Más contenido de Urgente24

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

Coloquio IDEA: Sturzenegger retó a empresarios y dijo que los argentinos "somos pelotudos"

Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"

Patricia Bullrich justificando femicidios ¿para tapar aportes sospechosos?