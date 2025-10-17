Patricia Bullrich justificando femicidios ¿para tapar aportes sospechosos?

Es que, justamente, en estos días Bullrich estuvo en el centro de la polémica por acusaciones de presuntos vínculos narco. De hecho, anoche, la ministra negó en una entrevista haber recibido, en 2023, fondos de Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, empresa que ha sido vinculada con Fred Machado.

Fue su rival en las próximas elecciones, Mariano Recalde (Fuerza Patria) el que hizo visible esta situación. El argumento de Patricia Bullrich ante la acusación fue similar al esbozado por José Luis Espert días antes de bajar su candidatura. "Miente, dice una barbaridad, no quiero tener ningún debate con esta persona", dijo Bullrich anoche.

Resulta extraña esta desmentida de la funcionaria, cuando en la Cámara Nacional Electoral consta un pago de $400 mil de parte de Bada Vázquez para la campaña presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/1978993999105908736&partner=&hide_thread=false La que miente es usted, ministra. La información es pública y oficial.



Estos son solamente los aportes en blanco de Bada Vázquez, la familia vinculada a Fred Machado en múltiples empresas y operaciones.

Imagínense el resto.https://t.co/x8I6px2rSs pic.twitter.com/GdaPHWh2JQ — Mariano Recalde (@marianorecalde) October 17, 2025

Lácteos Vidal, Fred Machado y Patricia Bullrich: Hay 3 denuncias en la Justicia

La empresa Lácteos Vidal quedó bajo la mira de la Justicia por una denuncia por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Los dueños de la compañía aparecen conectados a Fred Machado a través Claudio Ciccarelli, apodado "El Lechuga", primo hermano del empresario que será extraditado a Estados Unidos y vecino suyo en Viedma, Rio Negro.

Según surge del expediente United States v. Mercer-Erwin, radicado en Texas, Machado también habría tenido vínculo con la empresa láctea argentina.

En el documento 554-4 del caso 4:20-cr-00212-ALM-BD, que investiga la trama narco en la que habría tenido participación Machado y donde aparece mencionado Espert, también hay 15 menciones a los Bada Vázquez. Esas menciones están vinculadas, en varios ítems, a domicilios que tienen en la ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de las veces, el que aparece nombrado es Vidal Bada Vázquez. Sin embargo, también figura su hermana Alejandra Bada Vázquez, la mujer que supo ponerse al frente de una gran cantidad de reportajes periodísticos para denunciar los bloqueos en su empresa.

Además de esas menciones, el periodista Adrián Murano reveló en El Destape que en el expediente radicado en Texas también hay un detalle de giros de dinero entre Bada Vázquez y el fideicomiso Wright Brothers, de Machado y su exsocia Débora Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico. Esos giros incluyen montos que oscilan entre los 20 mil y 400 mil dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/adrianmurano/status/1978936959230697809&partner=&hide_thread=false Los Bada Vázquez aparecen en el expediente en Texas contra el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado.

Planillas bancarias los vinculan con giros de hasta 400 mil dólares desde y hacia la empresa Wright Brothers, la misma que financió la campaña de Espert pic.twitter.com/1jp4fbIKF5 — Adrián Murano (@adrianmurano) October 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MartnPeiretti1/status/1977928463265771783&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich, financiada por Fred Machado. Vidal Bada Vázquez (Lácteos Vidal) es socia de Machado y dueña de una flota de aviones utilizados por narcos, aportó 3.073.354 de dólares a la campaña "Patricia Bullrich Presidenta 2023". Esto consta en la Justicia de Texas. pic.twitter.com/aFO7qu9elC — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) October 14, 2025

Esta semana, la ex diputada de izquierda Myriam Bregman hizo una denuncia en la Justicia electoral para que se investigue a Patricia Bullrich por datos en sus aportantes de campaña que la vincularían con Machado.

"Entre Lácteos Vidal y Fred Machado hay viajes en avión en común, similitudes en los bancos, nombres, intento de compra de una minera en común, y muchos negocios más que son turbios", aseguró Bregman, candidata a diputada por el FIT.

"La Justicia Electoral tiene que averiguar todas las relaciones de Patricia Bullrich esta operatoria, muy similar a la de Fred Machado. Aparecen aviones y transferencias del mismo banco (que en el caso de Espert con Machado)….está lleno de indicios. Me llama la atención que nadie haya actuado de oficio en la justicia”, concluyó.

También hay otra denuncia presentada por el abogado Antonio Liurgo -que quedó a cargo del juez Lino Mirabelli- que apunta a Machado, Alejandra Bada Vázquez y la ministra Bullrich. En ese último caso, la vinculación aparece a partir del aporte económico que la dueña de Lácteos Vidal le hizo en la campaña presidencial del 2023.

Hay otra tercera presentación, que tuvo origen en una causa contra Lácteos Vidal radicada en la Justicia Laboral, pero tras una desestimación pasó al Fuero Federal.

Allí, el abogado Julián Martín Coronel denunció que el grupo empresario controlado por los Bada Vázquez forma parte “de un grupo vinculado al narcotráfico con vínculos en la República Argentina, constatando operaciones dinerarias mediante transferencia entre empresas investigadas en la causa que tramita en los EEUU y el grupo económico constituido por la demanda”.

El juez José Ignacio Ramonet rechazó la incorporación de ese elemento como “hecho nuevo”, pero remitió la presentación a la Cámara Penal Federal “para que se investigue el posible ilícito de acción pública al que se hace referencia en el escrito”. Resta ahora que se sortee qué juzgado de Comodoro Py entenderá en la presentación.

Desde la empresa han negado todas las acusaciones. “Niego que mi representada -Lácteos Vidal S.A.- mantenga relación alguna, directa o indirecta, con actividades ilícitas, con el narcotráfico o con cualquier grupo o persona investigada en causas penales dentro o fuera del país. Niego que existan ‘transferencias dinerarias’ con empresas investigadas, como absurdamente se afirma”, expresó el abogado Eduardo Jorge Darriba, según un escrito al que accedió Tiempo Argentino.

La propia Alejandra Bada Vázquez publicó un video en su cuenta de X para explicar “lo obvio”. Ahí desmintió conocer a Fred Machado y dijo que Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña de Bullrich ni de otro candidato.

