Bonnie and Clyde argentos; Milei: si querés llorar, llorá; Bullrich niega apoyo narco

¿José Luis Espert y María Villaverde son los Bonnie and Clyde argentos?; Milei: si querés llorar, llorá; Bullrich niega apoyo del narco Fred Machado.

17 de octubre de 2025 - 22:14
Bonnie and Clyde, en Argentina

El viernes 17 de Octubre, además de las conmemoraciones por el Día de la Lealtad, se generaron muchas noticias referidas al presidente Milei, su ministra Bullrich y el final de la campaña con vista a las parlamentarias de medio término.

1-Presidente al borde del llanto

En su último spot de campaña, el presidente aparece visiblemente emocionado y comete varios furcios no corregidos en su speach.

El video fue difundido sin edición, para reforzar el dramatismo y la carga emotiva del mensaje.

La escena recuerda al laureado filme “Detrás de las noticias”, donde el periodista interpretado por William Hurt lloraba en cámara para simular empatía.

2-La Libertad Avanza con 2 candidatos vinculados a los narcos

La diputada nacional rionegrina María Lorena Villaverde no se baja de su candidatura a senadora nacional, pese a que aparecieron pruebas de que habría comprado varios kilos de cocaína.

Como en su provincia existe la ley de “ficha limpia”, solamente puede postularse a cargos nacionales.

Villaverde estuvo presa tres meses en Estados Unidos y actualmente tiene prohibido ingresar a ese país.

3-Walter Graziano denunciado por supuesto acoso

El economista fue acusado por la periodista de C5N Agostina Peñalva.

La comunicadora aseguró que el autor de “Hitler ganó la guerra” la persigue y le envía mensajes y propuestas inapropiadas.

Hay una larga lista de mujeres del ámbito artístico y mediático que atravesaron situaciones similares o incluso peores.

4-Bullrich negó vínculos con Fred Machado

La ministra de Seguridad negó tener relaciones con el traficante extraditado desde Río Negro a Estados Unidos aunque una de sus aportantes habría recibido dinero del delincuente a través de Guatemala.

La Libertad Avanza enfrenta tres escándalos simultáneos: la caída de la candidatura de José Luis Espert, la prisión por narcotráfico en EE.UU. de María Lorena Villaverde y ahora las sospechas que alcanzan a Bullrich. La Libertad Avanza enfrenta tres escándalos simultáneos: la caída de la candidatura de José Luis Espert, la prisión por narcotráfico en EE.UU. de María Lorena Villaverde y ahora las sospechas que alcanzan a Bullrich.

Se vienen días muy intensos en una campaña electoral porteña que se mostraba demasiado tranquila.

