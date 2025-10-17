El viernes 17 de Octubre, además de las conmemoraciones por el Día de la Lealtad, se generaron muchas noticias referidas al presidente Milei, su ministra Bullrich y el final de la campaña con vista a las parlamentarias de medio término.
RESUMEN AUDIOVISUAL 17/10
Bonnie and Clyde argentos; Milei: si querés llorar, llorá; Bullrich niega apoyo narco
¿José Luis Espert y María Villaverde son los Bonnie and Clyde argentos?; Milei: si querés llorar, llorá; Bullrich niega apoyo del narco Fred Machado.
1-Presidente al borde del llanto
En su último spot de campaña, el presidente aparece visiblemente emocionado y comete varios furcios no corregidos en su speach.
El video fue difundido sin edición, para reforzar el dramatismo y la carga emotiva del mensaje.
La escena recuerda al laureado filme “Detrás de las noticias”, donde el periodista interpretado por William Hurt lloraba en cámara para simular empatía.
2-La Libertad Avanza con 2 candidatos vinculados a los narcos
La diputada nacional rionegrina María Lorena Villaverde no se baja de su candidatura a senadora nacional, pese a que aparecieron pruebas de que habría comprado varios kilos de cocaína.
Como en su provincia existe la ley de “ficha limpia”, solamente puede postularse a cargos nacionales.
Villaverde estuvo presa tres meses en Estados Unidos y actualmente tiene prohibido ingresar a ese país.
3-Walter Graziano denunciado por supuesto acoso
El economista fue acusado por la periodista de C5N Agostina Peñalva.
La comunicadora aseguró que el autor de “Hitler ganó la guerra” la persigue y le envía mensajes y propuestas inapropiadas.
Hay una larga lista de mujeres del ámbito artístico y mediático que atravesaron situaciones similares o incluso peores.
4-Bullrich negó vínculos con Fred Machado
La ministra de Seguridad negó tener relaciones con el traficante extraditado desde Río Negro a Estados Unidos aunque una de sus aportantes habría recibido dinero del delincuente a través de Guatemala.
Se vienen días muy intensos en una campaña electoral porteña que se mostraba demasiado tranquila.