Bonnie and Clyde argentos; Milei: si querés llorar, llorá; Bullrich niega apoyo narco

Como en su provincia existe la ley de “ficha limpia”, solamente puede postularse a cargos nacionales.

Villaverde estuvo presa tres meses en Estados Unidos y actualmente tiene prohibido ingresar a ese país.

3-Walter Graziano denunciado por supuesto acoso

El economista fue acusado por la periodista de C5N Agostina Peñalva.

La comunicadora aseguró que el autor de “Hitler ganó la guerra” la persigue y le envía mensajes y propuestas inapropiadas.

Hay una larga lista de mujeres del ámbito artístico y mediático que atravesaron situaciones similares o incluso peores.

4-Bullrich negó vínculos con Fred Machado

La ministra de Seguridad negó tener relaciones con el traficante extraditado desde Río Negro a Estados Unidos aunque una de sus aportantes habría recibido dinero del delincuente a través de Guatemala.

La Libertad Avanza enfrenta tres escándalos simultáneos: la caída de la candidatura de José Luis Espert, la prisión por narcotráfico en EE.UU. de María Lorena Villaverde y ahora las sospechas que alcanzan a Bullrich.

Se vienen días muy intensos en una campaña electoral porteña que se mostraba demasiado tranquila.