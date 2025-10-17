Desmienten supuestos disparos contra la camioneta de Juan Manuel Urtubey

Ramos Ossorio explicó que se trabaja para establecer “las circunstancias que tienen que ver con la naturaleza del hecho”, es decir, si se trató efectivamente de un ataque y, en tal caso, con qué elemento se habría producido.

Según indicó, el vehículo fue sometido a pericias y levantamiento de indicios con la intervención del Gabinete de Criminalística del CIF y del Gabinete de Balística, cuyos profesionales también se constituyeron en el domicilio del candidato para realizar las tareas correspondientes.

El fiscal remarcó que aún se esperan los resultados definitivos de las pericias balísticas. “No descartamos ninguna alternativa hasta tener certeza del tipo de incidente que estamos investigando”, aclaró.

Ramos Ossorio subrayó que la causa se investiga “con la forma en que fue denunciada”, es decir, como un presunto ataque con arma de fuego, pero insistió en que se trabaja sobre todas las hipótesis hasta contar con conclusiones firmes.

