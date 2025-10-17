Esvástica en el Capitolio de USA y chats antisemitas entre jóvenes del MAGA

image Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York celebran la victoria de Trumo en noviembre del año pasado. | GENTILEZA REUTERS

Filtración del antisemitismo y racismo en línea: La Juventud Republicana contra las cuerdas

La filtración pública de miles de mensajes de chats de un grupo de jóvenes republicanos elogiando al nazismo y siendo despectivos con el tono de piel de la gente divide las aguas en las filas del MAGA. Por un lado, hay quienes lo catalogan como simples comentarios del ámbito privado, y otros, en cambio, se indignan porque esto no representa la idiosincrasia del Partido Republicano.

La agencia de noticias estadounidense Político filtró las conversaciones en un grupo de chat de Jóvenes Republicanos, funcionarios electos y dirigentes de grupos locales de jóvenes activistas del Partido en distintos estados, que invocaban a "Hitler" y al "Holocauso", así como se referían despectivamente a la piel oscura.

Los mensajes formaban parte de un chat, llamado “RESTOREYR WAR ROOM”, de una decena de republicanos de la Generación Z y millennials, algunos de los cuales ocupan puestos en oficinas de cargos electos o gubernamentales. En los intercambios, conversaban sobre cuestiones políticas y asuntos personales, todo ello utilizando un lenguaje ofensivo y racista.

En uno de los mensajes, Peter Giunta, jefe de gabinete de Mike Reilly, asambleísta por Nueva York, dijo: “Amo a Hitler” y escribió: “Si tu piloto es una que luce diez tonos más oscuros que alguien de Sicilia, acaba ahí. Grita la palabra no no”.

En otro momento, le preguntaron a Giunta si estaba viendo un partido de la NBA, y respondió: “ Iría al zoológico si quisiera ver a un mono jugar a la pelota”. En un mensaje de junio, escribió que “todos los que voten no irán a la cámara de gas”.

William Hendrix, vicepresidente de los Jóvenes Republicanos de Kansas, utilizó insultos racistas contra las personas negras: “El tipo está en un restaurante de pollos pidiendo su comida. ¿Se le antoja un poco de sandía y kool aid con eso?”.

Y Samuel Douglass, senador del estado de Vermont, respondió a un chat sobre “una mujer india muy obesa” con: “Es que no se bañaba muy seguido”.

El medio estadounidense Político informó que los calificativos aparecieron más de 251 veces.

Tras la filtración de los mensajes antisemitas y racistas, el único funcionario de la Casa Blanca que se ha pronunciado al respecto es el vicepresidente de Donald Trump, quien defiende a los Jóvenes Republicanos asegurando que eso es cancelable como cualquier "chat universitario", aunque muchos proceden de cargos locales del partido y no de estudiantes universitarios.

