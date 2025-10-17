Tiempos de cambio para Xi Jinping y Donald Trump en el plano militar de China y Estados Unidos. En las últimas horas, ambos presidentes han sufrido la partida de hombres clave para sus estrategias en medio de un contexto global de tensión.
TABLERO
Xi Jinping y Donald Trump mueven piezas clave en el ajedrez militar
En China, Xi Jinping removió a su segundo general mayor al mando. Mientras tanto, a Donald Trump le renunció el jefe del Comando Sur.
En el caso chino, se concretó la eyección del general He Weidong, segundo general mayor del Ejército Popular de Liberación y funcionario clave del Gobierno chino. Su salida sacudió el mundo militar chino ya que se trataba de un protegido de Xi Jinping.
Según indicó el Wall Street Journal, la salida de He Weidong se produjo en el marco de una depuración ordenada por el presidente chino ante crecientes rumores de corrupción en el ámbito castrense. Así, el Gobierno de China buscaría ahogar un escándalo interno que incluiría casos de violaciones disciplinarias y abusos de poder.
Junto al alto mando, también fueron expulsados otros ocho militares de alto rango. Entre ellos, el almirante Miao Hua, exjefe del departamento de trabajo político de la Comisión Militar Central; ex comandantes de la fuerza de misiles estratégicos y de la policía paramilitar de China; y ex comisarios políticos del ejército y la marina de China, según indicó el Gobierno chino.
La purga de He Weidong es la mayor salida registrada, en términos de poder, del mandato de Ji Xinping. Se trata de un cambio estratégico clave que apunta a ajustar la fidelidad militar y mantener las capacidades en tensión ante un potencial conflicto.
A Donald Trump también le pasa
Mientras tanto, en Estados Unidos se produjo una situación similar con la sorpresiva renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur y hombre clave de la relación militar de ese país con Argentina y la región. La noticia fue confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien reconoció la labor del marino con más de 37 años de experiencia.
Según versiones extraoficiales, la salida de Holsey, quien visitó Argentina en dos oportunidades en 2025, se debió a fuertes discrepancias sobre la presencia militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela. Cabe recordar que allí, las fuerzas estadounidenses destruyeron varios navíos sospechados de trasladar drogas por el Caribe y generaron tensión con las fuerzas venezolanas comandadas por el dictador Nicolás Maduro.
Además, la salida de Hosley se habría dado en el marco de una fuerte depuración de altos mandos encabezada por Hegseth, quien apunta a reinstalar una doctrina de mayor disciplina entre las fuerzas, erradicando las políticas “woke” que prosperaron durante la administración de Joe Biden. Una oposición que, con la salida del almirante mencionado, volvió a cuestionar la firmeza en la cadena de mando del Pentágono por la posibilidad de operaciones encubiertas y sin aprobación del Congreso en el extranjero.
Taiwán en el medio
Respecto a las tensiones militares entre China y Estados Unidos puntualizadas en Taiwán, el país asiático lanzó una nueva advertencia sobre la militarización de la isla en disputa. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, indicó que las acciones militares en la zona "socavan la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China, además de poner en peligro la paz y la estabilidad a nivel global. China se opone tajantemente a este tipo de acciones. La cuestión de Taiwán es una línea roja en las relaciones con Estados Unidos y no debe ser cruzada", apuntó.
Más noticias en Urgente24:
La industria metalúrgica vive su peor momento en años y la paciencia se acaba
"Javier Milei es el Alberto Fernández del liberalismo, un campeón de mandriles"
"Un buen número sería un tercio del Congreso que me permita defender mis políticas"
Encuesta de la consultora que mejor pronosticó el 7-S: El peronismo mantiene fuerte distancia sobre LLA