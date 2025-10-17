Xi Jinping y Donald Trump mueven piezas clave en el ajedrez militar

He Weidong China P He Weidong.

A Donald Trump también le pasa

Mientras tanto, en Estados Unidos se produjo una situación similar con la sorpresiva renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur y hombre clave de la relación militar de ese país con Argentina y la región. La noticia fue confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien reconoció la labor del marino con más de 37 años de experiencia.

Según versiones extraoficiales, la salida de Holsey, quien visitó Argentina en dos oportunidades en 2025, se debió a fuertes discrepancias sobre la presencia militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela. Cabe recordar que allí, las fuerzas estadounidenses destruyeron varios navíos sospechados de trasladar drogas por el Caribe y generaron tensión con las fuerzas venezolanas comandadas por el dictador Nicolás Maduro.

Además, la salida de Hosley se habría dado en el marco de una fuerte depuración de altos mandos encabezada por Hegseth, quien apunta a reinstalar una doctrina de mayor disciplina entre las fuerzas, erradicando las políticas “woke” que prosperaron durante la administración de Joe Biden. Una oposición que, con la salida del almirante mencionado, volvió a cuestionar la firmeza en la cadena de mando del Pentágono por la posibilidad de operaciones encubiertas y sin aprobación del Congreso en el extranjero.

Luis Petri 4P Alvin Hosley y Luis Petri.

Taiwán en el medio

Respecto a las tensiones militares entre China y Estados Unidos puntualizadas en Taiwán, el país asiático lanzó una nueva advertencia sobre la militarización de la isla en disputa. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, indicó que las acciones militares en la zona "socavan la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China, además de poner en peligro la paz y la estabilidad a nivel global. China se opone tajantemente a este tipo de acciones. La cuestión de Taiwán es una línea roja en las relaciones con Estados Unidos y no debe ser cruzada", apuntó.

