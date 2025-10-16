Trump ordenó a la CIA adentrarse en Venezuela: Maduro dice que es "un golpe"

Al mismo tiempo, dijo que Estados Unidos "está fuera de época" si piensa que ellos mandan y el mundo obedece y cambia. En la misma línea, afirmó que la política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela es supremacista por sus ataques y afirmó que "es una negación de la esencia humana", al dejar de lado valores como el diálogo, la armonía, la sociedad, la comunidad, el respeto, y la diversidad.

Los supremacistas piensan que ellos ordenan y nosotros obedecemos, que ellos mandan y el mundo cambia. El primero que sabe que eso no es cierto es el pueblo de EE.UU. Los supremacistas piensan que ellos ordenan y nosotros obedecemos, que ellos mandan y el mundo cambia. El primero que sabe que eso no es cierto es el pueblo de EE.UU.

"Hay que pensar que la humanidad, desde siempre, de raíz, de trayectoria, y ha sido diversa. Jamás ha tenido una sola lengua, un pensamiento, una cultura y un solo sistema político. Jamás, bajo ningún imperio en el pasado. Así que si el imperio estadounidense, con su ideología supremacista y nazi cree que nos va a uniformar a todos con un solo pensamiento, en un solo orden y en un solo mando, está fuera de época, está 'demodé'", sentenció.

Guerra declarada entre Estados Unidos y Venezuela: Trump depliega a la CIA en Caracas

Donald Trump, el actual inquilino de la Casa Blanca, comunicó el miércoles que autorizó las operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y afirmó que ahora está considerando ataques terrestres porque el "mar está controlado", claramente en alusión a los abatimientos de narcolanchas por parte de sus destructores que surcan las aguas del Caribe en un intento por detener el flujo de drogas hacia Washington.

La autorización permite a la CIA operar clandestinamente en Venezuela, al mismo tiempo que la habilita a tomar medidas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, enquistado en el poder a través del fraude. El dictador es acusado por el Departamento de Estado de EE.UU. de recibir aportes de dinero del cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas transnacionales que han tomado suburbios estadounidenses y que trafican fentanilo, un potente opioide que vuelve adictos y mata a cien mil estadounidenses al año.

image Antes del anuncio de Trump, el Wall Street Journal había filtrado la información.

En ese sentido, las acciones encubiertas, autorizadas mediante la resolución presidencial, permiten desplegar actividades secretas, inclusive operaciones paramilitares y letales, e influyen en las condiciones políticas y económicas de un país. En este caso, la injerencia de la CIA en Venezuela puede subvertir el destino político de Venezuela, donde hace más de dos décadas gobierna el chavismo, a través del fraude y la persecución de opositores.

Sobre esa cuestión, al preguntársele el miércoles si la CIA tenía la facultad de destituir a Maduro, Trump dijo ante los periodistas que era una "pregunta ridícula", pero añadió: "Creo que Venezuela está sintiendo la presión".

La Casa Blanca pone en su radar a Caracas

La decisión de Donald Trump de habilitar operaciones de la CIA en Caracas ocurre en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas, incluidos seis destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35B, drones MQ-9 Reaper y un barco de operaciones especiales.

Es más, durante este miércoles, mientras Trump confirmaba que autorizaba a la CIA a adentrarse en Venezuela, bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolaban el Caribe, dando vueltas alrededor de Los Roques y La Orchila, donde Maduro mantiene instalaciones militares. Son los mismos que Trump utilizó para bombardear las centrales nucleares de Irán.

image Pánico total en Miraflores: los bombarderos siguen dando vueltas por las islas venezolanas que albergan las instalaciones militares de Caracas.

Un día antes, el martes, Trump también anunció que el ejército estadounidense había atacado un quinto buque narcotraficante frente a las costas de Venezuela. Hasta la fecha, al menos 27 personas han muerto en los abatimientos de las narcolanchas desde el mes pasado.

