Milei: "no creo que Espert tenga vínculos narcos: no respondió de la manera correcta y se fue"

Con respecto al rol que tendrá Estados Unidos a nivel global y el lugar que le tocaría a Argentina, agregó:

“Estados Unidos está dispuesto a liderar la región y en el hemisferio Argentina es uno de sus aliados” “Estados Unidos está dispuesto a liderar la región y en el hemisferio Argentina es uno de sus aliados”

"No hay atajos en el plan económico".



¿Dónde irá a parar el dinero de Estado Unidos, el swap?

“Esos dólares ingresarán y tal vez se usen para pagar deuda. Si no tenemos acceso a los mercados en enero, recurriremos al swap para abonar los vencimientos”.

El presidente argentino intentó un análisis geopolítco tras la decisión de Washington.

Estados Unidos tiene un cambio de estrategia a nivel internacional, ya no seduce a los opositores sino que apoya a los que los ayudan. Marco Rubio, el canciller de USA, conoce el cambio de Cuba y está a favor de la batalla cultural. Los que no son amigos, no reciben ayuda. No nos pidieron abandonar la relación que tenemos con China. Scott Bessent dijo claramente que no nos pedía eso en 3 ocasiones distintas.

"Con los kirchneristas no se puede negociar".



El titular de la Casa Rosada dejó algunas definiciones económicas puntuales:

-“El swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas. La reservas federal tiene US$ 20 mil millones disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos como contrapartida”.

-“El esquema cambiario no se mueve, se mantienen las bandas de flotación del dólar”

-“Estamos en la preliminar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos pero faltan etapas”.

Y también algunos conceptos políticos.

"No es cierto que Trump haya pedido abandonar a China".

"Se hizo una malinterpretación muy maliciosa de la declaración de Trump sobre el apoyo a la Argentina condicionado por las elecciones".