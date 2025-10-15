El presidente Javier Milei arribó al país después de su viaje a Estados Unidos donde se reunió con Donald Trump: acordó una entrevista en exclusiva con Eduardo Ferinmann en A24 y dejó varias definiciones importantes.
Milei: "no creo que Espert tenga vínculos narcos: no respondió de la manera correcta y se fue"
“No me importa mirar atrás, no voy a llorar. Vamos con Santilli y Reinhardt, queremos achicar la distancia con la oposición” le dijo Milei a Eduardo Feinmann.
Una pregunta de Feinmann sobre el "dinero que le falta a la gente" hizo montar en cólera al primer mandatario. El conductor televisivo le recordó que durante su mandato cierran 26 empresas por día cierran y el 80% de los argentinos no llega a fin de mes y se endeuda.
"¿Qué quiere que lo emita? Van a tener menos. El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad". Pero de vuelta, en la medida que se despeje el riesgo político, va a bajar el riesgo país y se se va a expandir la economía con muchas inversiones", prometió.
Con respecto a los posibles cambios de gabinete, el Jefe de Estado reveló:
“Se harán las evaluaciones y haré lo que sea necesario para cumplir con la promesas que le hicimos a los argentinos”
Con respecto al rol que tendrá Estados Unidos a nivel global y el lugar que le tocaría a Argentina, agregó:
¿Dónde irá a parar el dinero de Estado Unidos, el swap?
“Esos dólares ingresarán y tal vez se usen para pagar deuda. Si no tenemos acceso a los mercados en enero, recurriremos al swap para abonar los vencimientos”.
El presidente argentino intentó un análisis geopolítco tras la decisión de Washington.
El titular de la Casa Rosada dejó algunas definiciones económicas puntuales:
-“El swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas. La reservas federal tiene US$ 20 mil millones disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos como contrapartida”.
-“El esquema cambiario no se mueve, se mantienen las bandas de flotación del dólar”
-“Estamos en la preliminar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos pero faltan etapas”.
Y también algunos conceptos políticos.
"No es cierto que Trump haya pedido abandonar a China".
"Se hizo una malinterpretación muy maliciosa de la declaración de Trump sobre el apoyo a la Argentina condicionado por las elecciones".