Los 3 antecedentes que definirían si Lorena Villaverde es aceptada o no en el Senado

jose-mayans.jpg Josè Mayans, en el Senado de la Nación NA

El senador José Mayans fue categórico al rechazar la aceptación:

En Miami fue sorprendida una vez comprando dólares… esa fue la vez que se la encontró. La expulsaron y le impidieron la entrada para siempre a Estados Unidos por trabajar en la venta de estupefacientes. Ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada. Están operando dentro del Congreso los del narcotráfico.

La senadora riojana Florencia López se sumó a los cuestionamientos: “existe un probado vínculo de la senadora electa con el narcotráfico. Tiene dos detenciones en Estados Unidos en 2002”.

También, la vinculó con Claudio Cicarelli, primo hermano de Fred Machado, el narco lavador extraditado a Estados Unidos.

COMISIÓN ASUNTOS CONSTITUCIONALES 19-11-25 56-12 screenshot El identikit de la causa por narcotráfico por la que detuvieron a Lorena Villaverde en USA en 2002.

1- En 1999, Antonio Domingo Bussi no pudo asumir como diputado

El ex gobernador tucumano y represor durante la dictadura militar no logró llegar a la cámara baja de la Nación a pesar de haber sido votado en el Jardín de la República.

La Cámara de Diputados se negó a tomarle juramento por su participación en la última dictadura.

Sin embargo, 8 años más tarde, en 2007, falló que la decisión de los diputados no era constitucional. La decisión de los cortesanos se volvió abstracta ya que había pasado el período para ejercer el mandato legislativo (1999-2003).

“El Congreso no puede negarle la banca a un legislador electo” expresó el máximo tribunal de justicia de la Nación.

Por mayoría, la Corte entendió que "una candidatura debe ser impugnada al ser presentada, pero una vez electo, el diputado debe ser aceptado".

El voto de la mayoría estuvo compuesto por el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti y los jueces Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Antonio Bussi 17/02/2010.(Foto: Agencia Télam) Antonio Domingo Bussi

2-En 2005, Luis Patti, otro represor que se quedó sin Congreso

El ex subcomisario de la policía bonaerense había sido elegido diputado en las legislativas de 2005 pero la Cámara baja le impidió asumir su banca por "falta de idoneidad" a partir de su participación en la dictadura.

La Justicia electoral confirmó que el ex subcomisario no podía asumir como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Se le rechazó un recurso de amparo presentado por el ex intendente de Escobar.

Luis Patti. Luis Abelardo Patti, no pudo asumir en el Congreso Nacional

3-En 1995, Ramón Saadi también se quedó sin fueros parlamentarios

El ex gobernador de Catamarca llegó a senador nacional a mediados de los años 90 por la minoría pero su diploma fue impugnado por la Cámara y no pudo asumir el cargo.

Un día antes de asumir, el 12 de diciembre de 1995, la justicia emitió un pedido de captura contra Saadi por una deuda de aportes que databa de 1983.

Por iniciativa del entonces vicepresidente de la Nación Carlos Ruckauf el diploma de Ramón Saadi fue impugnado por el Senado alegando cuestionamientos éticos.

La banca por la minoría catamarqueña permaneció, de este modo, vacante durante todo el período 1995-2001, debido a la negativa de Saadi a declinar en favor de otro candidato. Recién en 2003, tuvo su revancha senatorial y volvió a ser elegido (otra vez por la minoría de Catamarca con casi el 25%). La banca por la minoría catamarqueña permaneció, de este modo, vacante durante todo el período 1995-2001, debido a la negativa de Saadi a declinar en favor de otro candidato. Recién en 2003, tuvo su revancha senatorial y volvió a ser elegido (otra vez por la minoría de Catamarca con casi el 25%).

Ramón Saadi. Foto: Juan Roleri/Enviado Especial/Télam (08/03/2009). Ramón Saadi no pudo ingresar al Senado pero no renunció y se negó a ser reemplazado

