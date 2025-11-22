El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

Un parque acuático inmenso está llegando y pronto será su inauguración. Va a ser el más grande de Argentina y muchos ya palpitan que se tratará de un espacio increíble para disfrutar a pleno de las vacaciones de verano 2026. ¿Dónde estará y qué precios va a tener?
Nada mejor que disfrutar del verano en un parque acuático para apaciguar el calor intenso de los próximos meses. Una de las provincias más grandes del país está a punto de inaugurar un espacio espectacular que se perfila como uno de los más inmensos de la Argentina.
Córdoba ya tiene todo listo para inaugurar este parque acuático llamado Infinito Water Park en las próximas semanas. El mismo estará ubicado sobre la Avenida Circunvalación y se espera que abra sus puertas el próximo 3 de enero de 2026. Ideal para disfrutar de todas sus instalaciones.
Este parque contará con 13 hectáreas, la posibilidad de albergar hasta a 7000 personas en simultáneo y 50 atracciones. Entre ellas se destacan piscinas con 3,5 millones de litros de agua y que generarán olas artificiales de hasta 1,8 metros de altura, toboganes, zonas temáticas y hasta un río lento de 500 metros con arena y sombrillas.
Las entradas para este nuevo parque costarían entre $70.000 y $100.000. El Grupo Inversor Infinito proyecta que el parque recibirá 450.000 visitantes durante su primera temporada operativa (enero a abril de 2026), según recopilaron desde Cadena3.
Además también habrá un complejo comercial anexo llamado "Buen Este". El mismo va a ser una puerta de entrada al parque acuático. Va a tener locales de comida rápida y otro tipo de atracciones que sin duda van a generar una experiencia completa.
