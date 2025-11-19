Buenos Aires creó el Proyecto Camino Real: un nuevo corredor turístico e histórico

Estos diferentes lugares como estaciones, instalaciones para descansar y cambiar caballos fueron las que dieron origen a diferentes poblaciones que hoy están en la provincia de Buenos Aires como Luján, Villa Ruiz o San Andrés de Giles. Villa Ruiz celebra cada año la Fiesta del Camino Real, ya que es un pueblo que nació a la vera de este corredor y por eso celebran con una multitudinaria reunión que atrae a turistas y gente de todas partes de la provincia.