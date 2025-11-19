La provincia de Buenos Aires busca recuperar un espacio olvidado y por esa razón creó el Proyecto Camino Real. Se trata de un plan para destacar y promover un atractivo patrimonial y de cultura desde la Subsecretaría de Turismo como autoridad de aplicación.
DE QUÉ SE TRATA
Buenos Aires creó el Proyecto Camino Real: un nuevo corredor turístico e histórico
La provincia de Buenos Aires, mediante el Boletín Oficial, creó el Proyecto Camino Real. Un corredor que impulsará el turismo y celebrará la historia.
El Gobierno comandado por Axel Kicillof oficializó la creación de este programa, el cual tiene como objetivo promover el desarrollo del Camino Real. Un espacio histórico y que sin duda necesita ser revalorizado como patrimonio de cultura.
Buenos Aires crea el Camino Real: qué es y qué objetivo tiene
Este corredor fue una de las vías principales que conectó el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú desde 1663. El mismo estaba señalizado con postas y diferentes estaciones de cambio. Por esa razón desde el Gobierno bonaerense quieren reivindicar la importancia del mismo.
Estos diferentes lugares como estaciones, instalaciones para descansar y cambiar caballos fueron las que dieron origen a diferentes poblaciones que hoy están en la provincia de Buenos Aires como Luján, Villa Ruiz o San Andrés de Giles. Villa Ruiz celebra cada año la Fiesta del Camino Real, ya que es un pueblo que nació a la vera de este corredor y por eso celebran con una multitudinaria reunión que atrae a turistas y gente de todas partes de la provincia.
De esta manera, el Camino Real se entenderá como un "paisaje cultural" que va a integrar patrimonio histórico, combinando el turismo con la educación e integración de distintas poblaciones rurales que son parte de los pueblos del interior de la provincia. Una forma de desarrollar la economía en estos lugares además de devolver la historia de su surgimiento.
Creación del proyecto Camino Real
Fue en septiembre cuando el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en Luján para presentar este proyecto. "Esta iniciativa permite reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región, generando además una serie de actividades para darle mayor impulso al turismo bonaerense", destacó.
